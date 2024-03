"I fallimenti di Accorsi: tasse aumentate e strade con le buche"

CENTO

"Il sindaco Edoardo Accorsi non si rende conto della gravità della situazione in cui versano Cento e tutte le sue frazioni". A parlare è Francesca Caldarone, consigliera comunale di Fratelli d’Italia che stila una sorta di elenco di quanto non è stato fatto a Cento. "In consiglio comunale, continua a ridicolizzare i miei interventi – dice - non sarà forse perché gli sbatto in faccia la verità?". E parla di un sindaco che ‘andrebbe solo mandato a casa’. E fa un suo riepilogo. "In quasi tre anni ha aumentato le tasse ai centesi, speso soldi in assunzioni nuove, accettato gli aumenti delle rette Rsa, spento le luci d’inverno e lasciate accese in estate – dice la Caldarone - Non sono state asfaltate le strade, non sistemate le buche, non ripristinata la segnaletica, non puliti i tombini, non tagliata l’erba, non curato il decoro urbano, non sistemati i parchi, non contrastata la delinquenza, non installate telecamere, non riaperte le scuole Rodari, non ristrutturate le scuole Carducci". Un elenco che prosegue. "Lascia piovere dentro l’asilo Pacinotti, abbandona le frazioni, il centro storico r i commercianti – prosegue – snobba le Consulte e i cittadini, toglie eventi a Cento, litiga con la Pro loco, offende gli avversari politici e li mette a tacere, spende 12 milioni di euro per una scuola chiudendo una sezione, costruisce un asilo per Finale Emilia, finisce i progetti di Piero Lodi". E va sulla sanità. "Vota a favore del bilancio sanità – prosegue - fa chiudere il reparto maternità, c’è il depotenziare reparti esistenti ma aprire la casa della salute in stazione, mette le strisce blu all’Ospedale". E conclude. "Dice sì a Bonaccini – dice infine la Caldarone – c’è lo stop ai lavori del Teatro, mette in difficoltà lo sport, vince foto sui giornali, fa morire Cento ed apre un dormitorio in centro storico".