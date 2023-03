I familiari davanti al Tribunale: "Vogliamo sapere tutta la verità"

In discussione davanti al giudice per le indagini Silvia Marini, ieri pomeriggio c’era la richiesta di proroga delle indagini sulla gestione, nel periodo Covid, degli anziani ospiti delle residenze Caterina e Paradiso. Pochi minuti prima dell’inizio dell’udienza, due parenti di anziani morti nel 2021, hanno protestato davanti all’ingresso del palazzo di giustizia, mostrando uno striscione con su scritto: "Vogliamo giustizia".

"Non molleremo mai – ha sottolineato Letizia Caselli, promotrice della protesta, nonché figlia di un’anziana ospite della rsa Paradiso, morta all’inizio di marzo di due anni fa – Vogliamo che sia fatta giustizia e che questa indagine prosegua. Vedete, è una delle poche aperte in Italia, oltre quelle di Bergamo e in poche altre zone, e di questo ringraziamo la magistratura ferrarese, non vogliamo certo che ora venga bloccata. Abbiamo il diritto di sapere. Ci devono spiegare se in quel periodo, soprattutto nella seconda ondata Covid, sono state adottate tutte le misure di sicurezza per evitare il diffondersi del virus".

L’inchiesta, coordinata dal pm Barbara Cavallo, è la seconda aperta dalla procura di Ferrara e riguarda i morti per Covid nella seconda ondata della pandemia. Nata dagli esposti presentati dai parenti di alcuni pazienti deceduti dopo essere stati infettati. Le accuse vanno dai epidemia colposa a omicidio e lesioni colpose, fino al non aver adeguatamente assistito i pazienti. Al termine dell’udienza di ieri, durante la quale pm Cavallo ha ribadito la necessità di un’ulteriore proroga, trattandosi di un’indagine particolarmente complessa, e che coinvolge venti parti offese e sei indagati. Si oppongono i legali degli indagati, Eugenio Gallerani e Marco Linguerri, asserendo che per questo tipo di reati non è possibile andare oltre un anno di indagini. I legali che assistono le parti civili, gli avvocati Gian Luigi Pieraccini e Piero Giubelli, hanno chiesto l’accoglimento della proroga chiesta dalla procura. Il giudice Marini si è riservata di decidere.

Cristina Rufini