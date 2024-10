I Fantasti100 festeggiano 10 anni: "Con noi sul carro ci sarà Discoring"

CENTO

Con un bel pranzo, i Fantasti100 hanno iniziato a festeggiare i 10 anni di società, dando subito un annuncio. "Con noi sul carro, il 2 marzo, ci sarà il team di Discoring – dice il presidente Andrea Borghi – una domenica di puro divertimento per festeggiare tutti insieme". E il 16 novembre dalle 18.30 al Bar Sottocasa di Pieve è già in programma l’aperitivo Fantasti100. "In questi 10 anni siamo cresciuti, partiti giovani ma con già esperienza alle spalle – prosegue – ci sono stati tanti risultati, abbiamo vinto nel 2019 con ‘L’ultimo viaggio’ e sempre stati sul podio tranne nel 2016 quando avevamo appena fondato la società. Cresciamo grazie alle famiglie che si sono legate a noi e anche quest’anno ci sono stati tantissimi nuovi innesti, già superato i 130 figuranti a terra e ci saranno tante soprese". E si parla di ‘Bla bla bla bla delle false verità". "Abbiamo sempre emozionato ma quest’anno si cambia e ci presenteremo in piazza con una nuova veste, con un carro politicamente scorretto – stuzzica – ci piacciono le sfide. Festeggeremo i 10 anni in grande stile, con un grande carro ironico, che farà parlare, che denuncerà la società che crede a tutto calpestando le proprie origini diventando ‘ocaroni’". Denuncia sociale ma che dicono si possa ben calare anche nel locale. "Ci pensavamo da anni a collaborare con il carnevale ma non ne abbiamo mai avuto l’occasione – dice Marcello Zappaterra di Discoring – grazie ai Fantasti100 sarà una prima volta e siamo orgogliosi di unire le nostre due caratteristiche comuni: far divertire e l’essere centesi". Poi la voce del patron. "E’ una gioia anche per noi – chiude Ivano Manservisi – servono per dare un ricambio al carnevale affinchè non faccia involuzione su se stesso".

l.g.