I ’Fantasti100’ lanciano la sfida agli altri carristi

Con un bel pranzo alla polivalente di Alberone, ieri, i Fantasti100 hanno scaldato i motori per l’edizione 2026 del carnevale dove si presenteranno con "Dimmi...cosa vedi?". "Puntiamo molto in alto e cercheremo di portare in piazza un carro che emozionerà - è l’annuncio del presidente Andrea Borghi - tra l’altro in Appena due settimane dopo la presentazione del bozzetto abbiamo raggiunto il tetto dei 160 figuranti e un’altra novità è che avremo Discoring con noi per tutte le domeniche. Quest’anno vogliamo lasciare un segno molto forte all’interno del carnevale, non dico di voler arrivare al primo posto perché comunque siamo scaramantici, ma comunque fare un carro che sia molto alto di livello". E inizia a svelare. "Siamo molto orgogliosi del prodotto che uscirà, con anche costumi e coreografia di alto livello - prosegue - con il carro delle oche di quest’anno volevamo riposarci e divertirci con un’opera politicamente scorretta, arrivando comunque terzi a 4 punti dal Guercino e ora torniamo ad emozionare e far piangere con questo carro pensato già due anni fa e accompagnato da una musica toccante colpendo al cuore". Un carro su Van Gogh e la follia capace di creare arte, dandogli vita in piazza. "Il mondo etichetta sempre come pazzi le persone che vedono il mondo con occhi diversi mentre le opere più belle sono state proprio create da queste persone, come Van Gogh che rinchiuso in un manicomio, ha dipinto La Notte Stellata, uno dei quadri più belli e famosi di tutto il mondo - spiega - come loro anche i carristi sono un po’ pazzi perché vedono e fanno vedere il mondo".

l. g.