I fantastici 13 del lavoro Oscar ai nostri maestri artigiani "Sono eroi, meritano risposte"

di Mario Bovenzi Forse la figlia taglia i capelli meglio di lui. Saranno i clienti e non i posteri a dirlo. Ma ieri mattina, nel salone della camera di commercio, teste e sguardi erano solo per Gabriele Dolcetti, una vita da barbiere che – tocco da maestro, lui che di teste ne ha sistemate tante – si è messo in posa con la targa San Giorgio e la pergamena, foto ricordo dell’orgoglio artigiano. Anno 1969–anno 2023, barbe e capelli, lavate di testa e gracchiare del rasoio, quando era quella inquietante lama a fare il filo di volti induriti dal sole e non quelle lamettine usa e getta, come il nostro tempo. Volti e storie, dal costumista che ha vestito Orietta Berti – era Sanremo, 72° festival – a Mauro Bruni, l’insegna dell’officina in via Ripagrande dove allora l’auto te la sistemavano e lavavano pure. Volti e storie, sorrisi mentre l’Accademia dei maestri artigiani – presidente Marco Garbellini, vice Roberto Carion, segretario Oderio Mangolini – diploma 13 ‘imprenditori doc’. Sorrisi che si increspano quando dal tavolo – ci sono l’onorevole Davide Bergamini, il sindaco Alan Fabbri con l’assessore Matteo Fornasini, l’assessore della Regione Paolo Calvano, il commissario della Camera di commercio Paolo...