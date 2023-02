"I fatti sono diversi. Fiducia nei magistrati"

"L’accusa formulata nei confronti del vicesindaco Nicola Lodi non ha trovato riscontro. Cade la concussione e i fatti si rivelano diversi da quanto fino ad oggi contestato". È il commento a caldo del sindaco Alan Fabbri subito dopo aver appreso dell’ordinanza del gup Danilo Russo che rimanda gl atti al pubblico minitero nell’ambito del processo per il caso Cidas. "Secondo il codice – aggiunge il primo cittadino –, il giudice deve restituire gli atti al pm, dal momento che non può giudicare un fatto diverso da quello descritto nell’imputazione e nel farlo esclude che da parte del vicesindaco ci siano state costrizioni o intimidazioni. Pertanto siamo fiduciosi per gli sviluppi futuri di questa vicenda, che non manifesta nessun contenuto sostanziale".

Il sindaco fa un passaggio anche sulla vicenda parallela, che riguarda la parte civile del processo Cidas, il dipendente della cooperativa Daniel Servelli. "Ricordiamo inoltre – puntualizza – che la presunta vittima, nelle more del procedimento penale, è già stata condannata in primo grado per diffamazione ai danni di Lodi, per gli stessi fatti". Poi la conclusione del ragionamento. "Ora – chiude – attendiamo le successive fasi del procedimento, confermando la nostra piena fiducia nella magistratura. E confermo la mia fiducia nell’azione amministrativa del vicesindaco. Continuiamo con il nostro lavoro per la città e per i cittadini. Grazie ai tanti che hanno manifestato piena vicinanza all’amministrazione".

L’ordinanza del gup Danilo Russo è arrivata dopo oltre un’ora di camera di consiglio. Ora le carte torneranno negli uffici di via Mentessi, dove il pm dovrà rivedere il capo di imputazione per poi ripartire con l’azione giudiziaria fino ad arrivare finalmente a un verdetto su una vicenda complessa e spinosa, dai rifelssi non solo giudiziari ma anche politici.