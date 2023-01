I ferraresi rinchiusi alla caserma Bevilacqua, tra storia e riflessione

Il ricordo dei cittadini ferraresi ebrei reclusi nella caserma ‘Bevilacqua’ è stato al centro della cerimonia tenutasi ieri mattina nell’ambito delle iniziative programmate nel Comune in occasione della ‘Giorno della Memoria’. Il tutto si è svolto nel piazzale della caserma di Corso Ercole I d’Este, alla presenza di autorità civili e militari. Presenti il questore Salvatore Calabrese, il prefetto Rinaldo Argentieri, il vicesindaco Nicola Lodi, il presidente della Provincia Gianni Michele Padovani, il presidente della comunità ebraica di Ferrara, Fortunato Arbib, il rabbino capo di Ferrara Luciano Caro, i comandanti in rappresentanza dei carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale, polizia provinciale, vigili del fuoco, Aeronautica militare e una delegazione della Croce Rossa di Ferrara. Erano presenti anche gli alunni della classe V C dell’istituto tecnico ‘Vittorio Bachelet’. Una commemorazione iniziata con la deposizione di una corona al cippo che ricorda i cittadini ebrei ferraresi reclusi nella caserma nel gennaio 1944, eretto nel 2013 su iniziativa della polizia di Stato e realizzato dagli studenti del liceo artistico ‘Dosso Dossi.

I cittadini di religione ebraica furono temporaneamente ristretti alla Bevilacqua a seguito delle retate del febbraio 1944 prima di essere avviati al campo di concentramento di Fossoli e, successivamente, ai campi di concentramento e sterminio dislocati in territorio tedesco e polacco, dai quali solo pochi fecero ritorno. L’organizzazione storica dell’iniziativa è stata curata da Anna Maria Quarzi, direttrice dell’Istituto di storia contemporanea. "Questa iniziativa – ha ricordato nel suo intervento – rappresenta un percorso di preparazione e di ricerca svolto dai ragazzi insieme ai loro insegnanti e ai collaboratori dell’Istituto, perché l’obiettivo che ci siamo posti dall’inizio è stato evitare un’esperienza solamente emotiva, senza la componente della riflessione". Il racconto storico si è poi incentrato sull’esito delle ricerche compiute proprio sugli accadimenti del 1944 a Ferrara, nella caserma Bevilacqua. A seguire alcuni studenti hanno letto gli stralci delle commoventi lettere scritte da Eugenio Ravenna, detto Gegio, richiuso alla ‘Bevilacqua’, il quale racconta i momenti vissuti prima e durante la deportazione. Ravenna è stato uno dei cinque ebrei ferraresi sopravvissuti al campo di sterminio di Auschwitz. Al termine il questore Calabrese ha voluto ringraziare tutte le autorità presenti alla cerimonia, soffermandosi sull’importanza del ricordo della memoria.

Mario Tosatti