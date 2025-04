’I figli delle muse inquietanti’. Sfogliando il libro di Turola

Oggi, alle 16, nella sala dell’Arengo, nel Municipio di Ferrara, il gruppo Caschi Blu della Cultura organizza la conferenza dal titolo ‘Cinquanta profili di artisti ferraresi tra ‘900 e 2000 curati da Gabriele Turola’.

L’incontro sarà a cura di Lucio Scardino e Corrado Pocaterra, che tratteranno il volume di Gabriele Turola intitolato ’I figli delle Muse Inquietanti’. L’iniziativa beneficia del patrocinio del Comune di Ferrara. I testi sono tratti dalla rivista Ferrara edita dal Comune di Ferrara e da ’La Pianura’ della Camera di Commercio di Ferrara, scritti dall’eclettico pittore, poeta e critico d’arte ferrarese nell’arco di oltre un trentennio.

Testi che sono stati raccolti per la prima volta in un volume e che rappresentano un utile strumento per gli addetti ai lavori e per gli appassionati del settore. La conferenza sarà inoltre accompagnata dalla proiezione e dal commento di lavori di alcuni artisti che vengono trattati nel libro, quest’anno ricorrono gli ottant’anni dalla nascita di Gabriele Turola. Lucio Scardino è un critico d’arte, da una quarantina d’anni si occupa del recupero storico-critico di artisti ferraresi operanti negli ultimi due secoli, già titolare della Casa Editrice Liberty House, gode di un singolare record: presso la Biblioteca Comunale Ariostea gli sono ascritti oltre 600 titoli quale autore di testi.

Corrado Pocaterra, collezionista e conoscitore d’arte, collabora con il museo Maf fin dalla fondazione, già redattore de La Pianura, studioso della bonifica e del territorio della bassa pianura padana. Ha curato tra l’altro anche la retrospettiva pittorica dedicata a Gabriele Turola presso la Galleria del Carbone nel 2024.