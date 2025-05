I fiori in piazza Ariostea. Giardini Estensi, si replica

Una piazza Ariostea sold out per ‘Giardini Estensi - edizione primaverile’, tornata con una nuova collocazione nelle giornate di ieri e oggi (dalle 9.30 alle 19.30). Oltre 80 espositori di florovivaismo, ma anche di attrezzature per il giardino, libri e artigianato stanno facendo da cornice a incontri con gli autori, laboratori, passeggiate a tema. Un punto di ristoro è a disposizione per colazione, pranzo e cena a cura degli chef di Fossadalbero. All’ombra di Ludovico Ariosto la piazza ospita anche oggi la rassegna dedicata alla biodiversità vegetale, consueto ritrovo di espositori provenienti da ogni parte d’Italia. Il ricco carnet degli appuntamenti nel nuovo padiglione Beduin, avrà come protagonisti Tiziano Fratus, Andrea Cattabriga, Stefano Mazzotti e il Garden Club di Ferrara. Un ristorantino accoglierà infine famiglie e visitatori a colazione, pranzo e cena per un weekend interamente dedicato al verde e alla natura. Un appuntamento, giunto alla sua ventunesima edizione, che gli appasionati del pollice verde non potranno certamente mancare.

red.cro.