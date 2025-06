"I fondi ci sono, le colpe sono altre"

"Siamo di nuovo a rispondere a qualcuno che dall’alto parla e sentenzia e Fd’I Comacchio nei suoi rappresentanti dimostra una volta di più la loro totale inconsistenza. Le dichiarazioni dell’onorevole Malaguti sull’insabbiamento del Porto Canale di Porto Garibaldi sono, a dir poco, stucchevoli. Soprattutto perché rappresentano il tentativo maldestro di scaricare responsabilità politiche che invece ricadono tutte su una destra locale incapace e divisa". Così Michele Farinelli (foto), segretario del Pd di Comacchio, nel dibattito sulla mancata attivazione dei fondi regionali per il dragaggio del Porto Canale.

"I fondi regionali c’erano, ma non sono stati utilizzati. Per colpa di chi governa Comacchio, non di chi lo denuncia". Secondo il segretario dem, le parole di Malaguti non possono essere lette se non in una chiave elettoralistica, a pochi mesi dalle amministrative del 2026. "È evidente che siamo già in piena campagna elettorale. L’onorevole cita il sindaco ma omette volutamente di nominare l’assessore alla portualità, Antonio Cardi, espressione della Lega. Lo fa perché sa bene che è la stessa Lega che oggi sostiene il candidato sindaco Samuele Bellotti. Senza dimenticare il consigliere Sambi anch’esso già dall’altra parte della barricata e grande conoscitore del mondo della pesca. Un’operazione di equilibrismo politico degna di un circo".