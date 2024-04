I fondi dell’amministrazione . Rendiconto, ok in Commissione: "Tre milioni di avanzo libero"

Il rendiconto di gestione di esercizio 2023 passa il vaglio della Commissione e arriva dritto all’ordine del giorno del Consiglio comunale la prossima settimana. Se il buongiorno si vede dal mattino, in Aula il confronto sarà acceso. Sulla gestione dei conti, infatti, più che consumarsi una frattura, si evidenziano in maniera nitida le visioni contrapposte tra maggioranza e opposizione. Ma, prima della polemica, stiamo sui numeri illustrati dall’assessore al Bilancio, Matteo Fornasini e dal dirigente Giorgio Bonaldo. Il rendiconto fotografa una situazione di conti in ordine, vagliati dal collegio dei revisori. I dati principali sono l’avanzo libero, tre milioni ("meno di altri anni, ma frutto di una migliore pianificazione e di un utilizzo attento dei fondi, perché l’obiettivo non è fare utile ma offrire servizi e avere i conti in ordine", scandisce l’amministratore). Aumenta anche il plafond di risorse impiegate per il fondo crediti non esigibili, che arriva a oltre 19 milioni di euro. Il fondo cassa, invece, è il leggera flessione fermandosi a 58 milioni. "Ma questo – dice Fornasini – è paradossalmente un lato positivo, a fronte dell’ottima riuscita dei cantieri Pnrr per i quali abbiamo tabelle di marcia piuttosto serrate". L’avanzo di amministrazione arriva a 36 milioni, mentre lo stock di debito risale lievemente rispetto allo scorso anno passando da 69 a 71 milioni di euro.

Anche su questo, però, rispondendo alle critiche dell’opposizione, l’assessore chiarisce un concetto. "Si tratta di mutui che abbiamo acceso per finanziare investimenti – spiega – tanto più che, dal 2019, abbiamo liquidato 140 milioni di euro di investimenti sulla città. E di questi, il 60% erano fondi comunali". Tra l’altro, a proposito di liquidazioni, Fornasini tiene a ribadire che "Ferrara è tra i Comuni che, in termini di tempistiche, ha risultati migliori nei pagamenti: prima dei termini di legge". A eccepire sulla gestione dei fondi, oltre ai colleghi Elia Cusinato (Pd) e Dario Maresca (I Civici), è il capogruppo dem Francesco Colaiacovo. "I revisori dei conti – sostiene – muovono alcune osservazioni in questo documento. Occorrerebbe, infatti, una gestione più accorta del bilancio dell’ente, smettendola di lavorare sempre sul filo del coltello. È chiaro che questa amministrazione è in difficoltà". Colaiacovo ricorda che quando "Fabbri si è insediato, si è trovato otto milioni di avanzo libero a disposizione", mentre per la prossima giunta "ci saranno decisamente meno fondi". Mentre Cusinato fa leva sul versante dei maggiori prestiti, il capogruppo critica l’aver "acceso mutui per fare le strisce pedonali sulle strade e per la cartellonistica". Maresca, dal canto suo, sottolinea come "lo stock del debito sia aumentato rispetto allo scorso anno". Fornasini replica sul punto. "La situazione debitoria è comunque calata molto, pur non avendo mai aumentato le tasse – chiude –. Anzi, abbiamo mantenuto la pressione fiscale bassa, l’Irpef è tra le più basse della provincia mentre in alcuni casi l’Imu è stata abbassata".

