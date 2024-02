I Fotoamatori non cambiano: "Confermato il consiglio direttivo"

Riconfermato Silvano Fabbri alla presidenza del Gruppo Fotoamatori Codigoro anche per il prossimo triennio. Lo affiancano il vicepresidente Mauro Gatti, il tesoriere Monica Pazzafini, Anna Maria Rolfini alle public relations e il segretario Enrico Gennari. Confermato quindi tutto il precedente consiglio, per il buon lavoro che ha svolto, poichè il Gruppo Fotoamatori, che conta 60 soci, coi suoi scatti e la presenza in ogni manifestazione, rappresenta la memoria fotografica e storica della comunità codigorese.

Creato dodici anni da un gruppo di amici, accomunati dalla passione per fermare quel momento unico ed irripetibile che una fotografia, ha saputo nel tempo promuovere la cultura fotografica e formare all’arte della fotografia. Tantissime le iniziative, come quelle durante le festività natalizie, con i fotografi travestiti da Babbo Natale a fare le foto coi bimbi e offrire loro doni. Non sono mancati l’allestimento di mostre e la creazione di concorsi fotografici, come quello sulla manifestazione storica Pomposa Abbatia Imperialis che si svolgeva ogni anno, presso il complesso abbaziale con migliaia di visitatori. Ultimamente anche il gemellaggio col Collettivo Fotografico Romano, che in un indimenticabile soggiorno i soci del Gfc hanno fatto da guida, nel nostro territorio, agli amici di Roma.

cla.casta.