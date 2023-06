I funerali si terranno il 7 giugno

I funerali di Daniele Lugli si terranno mercoledì 7 giugno, a partire dalle 16, nella sala del Commiato della Certosa. Il corpo sarà esposto alle camere mortuarie dell’ospedale di Comacchio, martedì 6 giugno (dalle 7 alle 19) e mercoledì (dalle 7 alle 13). La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di cordoglio in città. La direttrice dell’Istituto di Storia Contemporanea, Anna Quarzi, descrive Lugli come un uomo "colto e sensibile", che ha saputo "partecipare alla vita politica, sociale del nostra città e dell’intero Paese con straordinario impegno civile, culturale e soprattutto con grande umanità". Ha collaborato, ricorda Quarzi, "fin dalla sua istituzione con il nostro Istituto, che nel 2017 ha realizzato la pubblicazione della sua importante opera ’Silvano Balboni era un dono’. Ci mancherà". "Daniele era un attivista del Movimento Federalista europeo – ricorda la segretaria Rossella Zadro - nel senso pieno della parola: sempre presente alle riunioni, sempre disponibile a partecipare in prima persona alle attività del gruppo. Ha insegnato a non risparmiarsi mai". Dello stesso tenore il messaggio del segretario provinciale del Partito Socialista, Davide Stabellini. " Lugli è stato un importante esponente dei diritti per la nostra città, mantenendo con coerenza il suo impegno civile e culturale a garanzia della libertà e della pace".