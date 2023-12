"I ’Gemelli diversi’ fra le star del carnevale"

E’ con il Natale che Riccardo Manservisi fa trovare sotto l’albero il nome della seconda superospitata del Cento Carnevale d’Europa. "A far ballare tutta la piazza, ci saranno i Gemelli DiVersi – annuncia – con noi la seconda domenica di carnevale, il 4 febbraio, faranno divertire tutti con le loro hit, famose a livello intergenerazionale".

Indimenticabili la loro versione hip hop di ‘Dammi solo un minuto’ dei Pooh conquistando il disco di platino con ‘Un attimo ancora’ al loro esordio nel 1998 e poi il successo con l’album Fuego che ottiene il doppio disco di platino vendendo oltre 200 000 copie e contenente ‘Mary’, grandissimo successo radio-televisivo, che li ha tenuti per 8 mesi in cima alle classifiche facendogli vincere anche il Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards. Senza contare una canzone definita un incoraggiamento per le giovani vittime degli abusi ad affrontare il problema attraverso la comunicazione. Poi tante collaborazioni, dagli Articolo 31, a Eros Ramazzotti e la partecipazione a Sanremo 2009 con ‘Vivi per un miracolo’, fino ad arrivare a oggi. i I Gemelli DiVersi saranno dunque a Cento per vivere la seconda domenica di carnevale. "Un altro sforzo economico che abbiamo voluto fare per rendere questa edizione ancor più indimenticabile – prosegue Riccardo Manservisi – abbiamo appena lanciato il nome e già sentiamo commenti positivi con la piazza che ribolle di entusiasmo. Al carnevale c’erano già stati nel primi anni del 2000 e tornano ora con una nuova energia facendo divertire con il loro melodico funky pop, band intergenerazionale. Dopo aver lanciato nelle settimane scorse il primo grande ospite, Tananai, abbiamo voluto svelare col Natale anche questo altro colpo, per la seconda domenica".

Altro bel risultato del team Manservisi che aveva, come detto, già svelato il primo big, annunciando Tananai per aprire alla grande l’edizione 2024 di un carnevale che, come dice lo slogan scelto, vuole portare Cento ad essere l’ombelico del mondo per quelle 5 domeniche in programma il 28 gennaio, 4, 11, 18, 25 febbraio. Ora occorrerà attendere la presentazione ufficiale fissata per il 13 gennaio per scoprire quali altre iniziative saranno messe in campo. Intanto prosegue la vendita degli abbonamenti nei 9 punti convenzionati del territorio, alla costo di 32 euro a cui aggiungere 2 euro di prevendita ma anche la vendita online dei singoli biglietti, al costo intero di 17 euro. Previste anche scontistiche e gratis per i bambini sotto 1.20 m. Carnevale che vedrà sfilare 5 colossi di cartapesta realizzati dai volontari dopo mesi di lavoro.

Laura Guerra