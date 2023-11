I Ghostbusters nei reparti pediatrici. Festa con i bimbi all’ospedale di Cona

Halloween è la divertente giornata di spiriti, spiritelli e fantasmi; per questo ieri i reparti pediatrici dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara hanno ricevuto la visita dell’Associazione Culturale Nazionale Ghostbusters Italia (riconosciuta da Sony e Ghost Corps), tornati ad “acchiappare” fantasmi e donare sorrisi ai piccoli ricoverati a suon di “dolcetto o scherzetto?”. In collaborazione con i volontari dell’Associazione Giulia Onlus, i ragazzi in uniforme da acchiappafantasmi hanno consegnato doni e dolciumi - raccolti grazie alla partnership con aziende quali Playmobil Italia, Panini e donazioni private - per portare un momento di gioia e divertimento ai piccoli ricoverati nei Reparti Pediatrici dell’ospedale di Cona. Obiettivo dell’iniziativa, che si svolge ormai da sei anni, è come sempre quello di sconfiggere il “fantasma” della malattia, catturando gli ectoplasmi che abitano l’ospedale di Cona, aiutati dai bambini ospitati nei reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica ed Oncoematologia Pediatrica, che sono diventati a loro vota coraggiosi acchiappafantasmi. Niente paure quindi durante la giornata più spaventosa dell’anno, ma solo sano divertimento con i Ghostbusters!