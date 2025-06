"I giardini Ugo Bassi abbandonati, servono lavori"

Il Comitato Cittadino per la Tutela dei Giardini Ugo Bassi punta il dito sullo stato del luogo. "Denunciamo con fermezza lo stato di degrado e abbandono in cui versa uno dei polmoni verdi più importanti della nostra città: i Giardini Ugo Bassi - dice Marco Cevolani - Nonostante la loro centralità e la loro potenziale funzione di luogo di aggregazione e svago per i residenti e le famiglie, i giardini presentano oggi un quadro desolante che testimonia una chiara mancanza di interesse e manutenzione da parte delle autorità competenti". E spiega. "Passeggiando per i viali dei giardini, è impossibile non notare i numerosi rattoppi di catrame che deturpano i vialetti, un segno evidente di interventi frettolosi e poco curati, che non risolvono il problema alla radice ma ne peggiorano l’estetica e la fruibilità - prosegue - A ciò si aggiungono transenne sostanzialmente abbandonate a sé stesse, che servono solo per certificare uno stato dell’arte desolante e una mancanza di programmazione. Qualcosa è stato fatto tra abbattimenti di arbusti pericolosi e nuove piantumazioni ma è veramente troppo poco. Siamo profondamente preoccupati per questa situazione che non solo compromette la bellezza e la vivibilità dei Giardini Ugo Bassi, ma ne mina anche la sicurezza e la funzione sociale. Un giardino pubblico dovrebbe essere un luogo accogliente e sicuro, un punto di riferimento per la comunità, non un’area dimenticata e trascurata". E fa la richiesta. "Chiediamo con urgenza all’Amministrazione Comunale e a tutti gli enti preposti di prendere atto di questa grave situazione e di intervenire con un piano di riqualificazione serio e duraturo - dice - È fondamentale avviare al più presto lavori di manutenzione straordinaria che includano il ripristino dei vialetti con materiali adeguati".