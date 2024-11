I giorni del ringraziamento. La forza dei mercati contadini: "I campi conquistano la città"

L’importanza dei mercati contadini e del cibo locale. Nella mattinata di ieri, all’imbarcadero del Castello Estense, si è tenuto un convegno, inserito nell’ambito della programmazione delle tre giornate provinciali del ringraziamento di Coldiretti Ferrara. Il convegno era incentrato sui temi dedicati all’agricoltura, al cibo e al territorio. Un appuntamento che ha permesso di approfondire ‘Il ruolo dei mercati contadini per le politiche del cibo della città’.

Sono intervenuti Alessandro Visotti, direttore Coldiretti Ferrara, Stefano Menegatti, responsabile ‘Campagna Amica’ Ferrara, Monia Dalla Libera, presidente Agrimercato Ferrara, Matteo Fornasini, assessore comunale all’agricoltura, Carmelo Troccoli, direttore generale ‘Fondazione Campagna Amica’ e Federico Fugaroli, presidente di Coldiretti Ferrara. Un dibattito moderato da Cristiano Bendin, capo servizio de Il Resto del Carlino di Ferrara. In apertura Alessandro Visotti ha ricordato: "La Coldiretti Ferrara è orgogliosa di essere riuscita ad aprire due mercati coperti, a cui si aggiungono quelli saltuari durante le diverse manifestazioni in città. In questi mercati portiamo gli agricoltori a contatto diretto con i consumatori". A seguire Stefano Menegatti sulla tematica relativa alla presenza dei mercati contadini di Campagna Amica nella e per la città di Ferrara: "Dopo i mercati di rione abbiamo fatto un salto di qualità con due mercati coperti. Dieci anni fa è iniziato il mercato ‘Grisù’ nella vecchia caserma dei vigili del fuoco in via Ortigara. A questo in questi ultimi anni abbiamo aperto in suggestivo contesto in via Montebello, ex chiesa di San Matteo del Soccorso. Realtà con diverse varietà merceologiche direttamente dalle nostre aziende agricole". Nel merito su quelle che sono le ‘luci e ombre’ ombre in riferimento alla gestione dei mercati coperti a Ferrara, Monia Dalla Libera Luci ha precisato: "Abbiamo visto soprattutto durante il periodo della pandemia, come le persone venivano al mercato coperto non solo per comprare, ma anche come momento di dialogo. In via Montebello siamo riusciti a radunare più aziende per tre giorni alla settimana. La difficoltà, essendo una zona in centro, è quella del parcheggio e questa può limitare". In merito a quest’ultima criticità l’assessore Matteo Fornasini ha annunciato: "Si sta lavorando affinché si possa trovare una soluzione nell’area antistante alla chiesa di ‘Santo Spirito’, a breve parlerò con la sovraintendenza affinché si possa avere una concessione almeno per la giornata di sabato". Fornasini ha aggiunto: "Come amministrazione nel 2023 abbiamo sottoscritto un ‘piano strategico per l’agricoltura. In essere un di 100mila euro a sostegno del settore". Carmelo Troccoli, nel suo intervento ha voluto sottolineare il ruolo dei mercati contadini per le politiche del cibo locale: "Sotto questo aspetto Ferrara è sicuramente un esempio, in quanto esistono due mercati coperti. Importante la valorizzazione di queste realtà che permettono di porre al centro le politiche locali sul cibo". In conclusione Federico Fugaroli, presidente Coldiretti Ferrara: "Non possiamo nascondere le difficoltà che i nostri agricoltori vivono tutti i giorni. Sui mercati abbiamo scelto di andare avanti su questa strada, crediamo sulla maggiore educazione di mangiare quello che produciamo. C’è ancora troppa disparità sui ricavi tra agricoltori e centri commerciali". Nella giornata odierna spazio alla solenne messa del ringraziamento, celebrata dall’Arcivescovo Mons. Giancarlo Perego nel Duomo Cattedrale alle 11.30, preceduta dall’arrivo in sfilata dei trattori che si posizioneranno sul sagrato.

Mario Tosatti