I giorni del volontariato. Festa in piazza Ariostea, associazioni protagoniste

Due giorni di festa in piazza Ariostea. Sabato e domenica ci sarà ‘Volontariato in festa’, evento organizzato da Csv Terre Estensi. Hanno aderito 70 organizzazioni che si occupano di solidarietà a 360 gradi.

Racconta Cristina Coletti, assessore alle politiche sociali: "Csv fa un lavoro quotidiano a sostegno delle tante associazioni di volontariato. Nel weekend ci sarà una bella dimostrazione di quello che è il volontariato nella nostra città. Ferrara ha davvero il cuore grande e possiamo proporre così tante attività proprio per la grande attenzione che il volontariato mostra alle esigenze del territorio". Sarà questa la prima festa di tutto il volontariato che si svolgerà in piazza e coinvolgerà così tutta la città. Si partirà sabato 7, alle 8, con ‘Dire, fare, conoscere’, una serie di attività laboratoriali per studenti delle scuole superiori e per giovani dai 18 ai 25 anni che spazieranno in una vasta gamma di ambiti tematici, dalla cultura al sociale, dall’inclusione al software libero, dall’educazione alla pace all’intercultura e tanto altro. Tra le scuole aderenti ci sono gli istituti Roiti, Copernico-Carpeggiani, Vergani-Navarra, Einaudi e Aleotti-Dosso. Domenica, alle 16, ci saranno una serie di giochi a squadre per scoprire il volontariato ferrarese in tutte le sue forme oltre alla ‘Biblioteca vivente’, organizzata dal Centro per le Famiglia. A seguire serata di musica con il Coro delle Mondine di Porporana, Chiara Scaglianti, Petrobras, dj Walter Magi e spettacoli di danza esito dei laboratori che si terranno al Cps La Resistenza. Durante tutta la rassegna molte associazioni di volontariato saranno in piazza con i loro stand informativi. "La festa – sottolinea Laura Roncagli, vicepresidente di Csv Terre Estensi –, vuole mostrare l’importanza che il volontariato ha per la città, come volontari doniamo gratuitamente tempo, vita e tanta competenza". "Durante la due giorni – prosegue Silvia Peretto, responsabile area promozione di Csv Terre Estensi – proporremo alla cittadinanza giochi e convivialità, in una piazza dove ognuno potrà conoscere da vicino il volontariato che anima la città e, magari, anche iniziare a mettersi in gioco in attività che lo appassionano".