I giorni della libertà Milan presenta il libro

"I giorni della libertà. Storie di chi ha combattuto per l’Italia" oggi (ore 17.30) a Ferrara c’è Alessandro Milan. "Un racconto che parla di noi, del nostro passato e del nostro presente". Riprendono le conversazioni a cura di Confcooperative Ferrara con la Libreria Libraccio. Oggi, alle 17.30 il secondo appuntamento di questo 2023 con Alessandro Milan, giornalista di punta della mattina su Radio 24, autore del libro ‘I giorni della libertà - Storie di chi ha combattuto per l’Italia’ (Mondadori- Strade Blu). 270 pagine scritte magnificamente con un ritmo narrativo incalzante, il racconto delle vite di uomini e donne della Resistenza in una Milano sotto le macerie fra il ’43 e il ’45. "Ascoltare e conversare insieme di cultura è quello che ci siamo proposti come Confcooperative Federcultura di Ferrara con questi eventi, grazie alla collaborazione con la Libraccio", commenta la referente Pamela Tavalazzi. L’evento, aperto a tutti, sarà introdotto da Ruggero Villani, direttore di Confcooperative Ferrara. Converserà con l’autore il capo della redazione de Il Resto del Carlino di Ferrara, Cristiano Bendin.