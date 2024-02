I giovani democratici e l’appello al legale: "Siamo con te, ora priorità ai ragazzi"

Dopo l’assemblea comunale del Pd anche la giovanile intende sottolineare il sostegno al candidato civico di centro-sinistra Fabio Anselmo. "Anche a Ferrara faremo attivamente la nostra parte – afferma il segretario provinciale Lorenzo Massarenti – e siamo convinti che a tante ragazze e tanti ragazzi tornerà l’entusiasmo di impegnarsi per una città solidale e animata da prospettive vere di sviluppo e di futuro. Anselmo è persona capace e preparata – continua Massarenti –, ora non c’è più tempo da perdere. Per tutti non è più il tempo dell’io ma del noi, mettendo al centro il lavoro, lo sviluppo, giovani professionisti e autonomi, tirocinanti e studenti. Serve una chiara visione di politica industriale per il nostro territorio, che in questi anni a Ferrara è completamente mancata". È assolutamente necessario, conclude, "che dopo aver fatto un percorso di alto livello nel nostro Ateneo o nei nostri centri di formazione, i giovani possano avere l’opportunità di entrare nel mondo del lavoro nel nostro territorio. Siamo sicuri che queste saranno attenzioni prioritarie del programma del centro-sinistra, a cui tutti stiamo lavorando, e del nostro candidato sindaco Anselmo".