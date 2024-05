I giovani di Anselmo in Darsena: "Università, eventi e trasporti. Fermiamo l’emergenza casa"

Ha dato le spalle al pubblico, il candidato sindaco Fabio Anselmo, non per una questione di rispetto. Ha dato le spalle al pubblico – arrivato in buon numero ad ascoltare il dibattito organizzato dalla coalizione che sostiene l’avvocato –, per rivolgersi direttamente ai suoi candidati. O meglio, i suoi giovani candidati: "voi siete il futuro, non mollate. State sempre in prima linea: non vi fate mettere dietro da nessuno". L’esortazione è arrivata a margine di un evento, durato quasi un paio d’ore, in cui sei candidate e candidati (tutti sotto i 35 anni) delle diverse liste che appoggiano Anselmo hanno dialogato incalzati sui più disparati temi.

Prima del dibattito, tenutosi ieri pomeriggio all’anfiteatro Darsena, è stato dato spazio ai gruppi studenteschi e culturali, che hanno introdotto alcuni argomenti fondamentali. In particolare, Lorenzo Massarenti (Giovani Democratici di Ferrara) ha segnalato criticità sul tema trasporti: "Se vieni da fuori, dalle frazioni, oggi è molto difficile vivere il centro cittadino". C’è poi, secondo Massarenti, l’esigenza di "nuovi spazi civici e culturali", da costruire in una sintesi tra Università, Comune e studenti. "Questa giunta – ha detto – non riesce a trovare un vero dialogo con il rettore. Diverse situazioni vanno affrontate, come quella abitativa".

Il rapporto tra universitari e cittadinanza ha interessato anche il discorso di Mariantonietta Falduto, che ha parlato a nome dell’Unione degli Universitari di Ferrara: "Ferrara deve avere al centro una coesistenza vantaggiosa tra universitari e cittadini. In città si vive un’emergenza abitativa e non è stato messo in atto nessun piano strutturale. C’è quindi da chiedersi: la vogliamo o non la vogliamo una città universitaria?". I candidati, invece, hanno da subito voluto chiarire il motivo della scelta dell’Anfiteatro Darsena, per organizzare il loro incontro: "Questo luogo – così Giada Zerbini (Pd) – è frutto di quello che è stato fatto nel lontano 2016: oggi ci riappropriamo di questo spazio, che l’attuale giunta si è attribuita".

A proposito di spazi, si è anche parlato del Ferrara Summer Festival e del suo allestimento in piazza Trento e Trieste, di fianco alla Cattedrale di Ferrara: "I grandi concerti sono necessari: non è che prima di Bruce Springsteen o del Ferrara Summer Festival non se ne facessero. Penso a Ferrara Sotto le Stelle… – ha detto Arianna Poli (Lista Civica Anselmo Sindaco) –. Piazza Trento e Trieste soffre questo tipo di chiusura. Perché non tornare in piazza Castello, dove prima si organizzavano questi eventi?".

Altri temi del dibattito hanno riguardato il progetto Fe Ris, argomento da tempo sopito. "Si è partiti da una grande proposta che colmasse una grande mancanza di Ferrara – così Tommaso Lanzoni (I Civici) –: la mancanza di alloggi per gli studenti. Speravamo che con FeRis gli alloggi fossero in capo al Comune. Abbiamo aspettato un anno e mezzo e il progetto non è neanche partito, ma l’emergenza abitativa rimane".

Secondo Martina Taddia (Lista Civica Anselmo Sindaco), quella degli universitari "è una comunità abbandonata e considerata una mera risorsa economica", mentre per Margherita Fortini (I Civici), "per gli studenti manca una dimensione di ascolto". Ancora, si è parlato della necessità di incrementare e migliorare i trasporti che collegano Ferrara e Cona, di parità salariale, di "incapacità di trattenere gli studenti nel mondo del lavoro ferrarese". Argomento caldo, questo, affrontato da Adam Atik (Lista Civica Anselmo Sindaco), che ha anche evidenziato alcuni dati: "il tasso di disoccupazione giovanile a Ferrara è del 17%: siamo ultimi in regione".

re. fe.