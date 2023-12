"I giovani e la politica, spettatori passivi o costruttori del futuro?"

Si sente dire spesso che i giovani sono lontani dalla politica o che la politica è lontana dai giovani, a seconda dell’interlocutore, ma dobbiamo davvero credere che sia così? Come UDC, nuova forza politica del territorio ferrarese, ci terremo tantissimo a coinvolgere un numero di giovani il più ampio possibile e lavoriamo in quella direzione , anche in vista delle prossime elezioni amministrative del 2024. Crediamo fortemente che i giovani debbano concorrere alla gestione del proprio futuro ma per ottenere questo è corretto e giusto che si impegnino, anche attivamente, a che ciò avvenga. E’ oggettiva la circostanza che da quello che indossiamo , da come ci spostiamo per la città etc etc , ogni atto della nostra vita ha un risvolto politico, che ci piaccia o meno, perché ha delle conseguenze sull’ambiente che ci circonda. Per questo riteniamo che per raggiungere una maggiore consapevolezza sull’ argomento, quando per molti giovani la sola parola politica genera disinteresse, sfiducia o addirittura ostilità, sia necessario , onde evitare di essere solo spettatori passivi delle evoluzioni sociali, anche impegnarsi nell’attivismo politico in senso stretto. La sostanza è che senza sacrifico non si ottiene nulla e poi non si ha neppure il diritto di lamentarsi! Vorrei ricordare che essere attori politici è inevitabile, perché agiamo nella società: ogni nostra azione viene influenzata e influenza a sua volta le dinamiche collettive. Quindi possiamo scegliere di occuparci attivamente di politica, oppure sarà la politica a occuparsi di noi, senza che possiamo capirne – né tantomeno influenzarne – le direzioni. Ebbene tali considerazioni inducono la nostra forza politica a sollecitare tanti giovani che volessero contribuire anche attivamente alla riuscita del nostro progetto politico nell’ interesse principalmente del loro futuro e di quello della città di Ferrara. Gli ambiti principali per i quali chiediamo ai giovani di mettersi alla prova sono principalmente quello occupazionale, quello sociale e quello sportivo e per fare ciò dobbiamo valorizzarli e cercare di coinvolgere il più possibile in tutte le maniere stimolando al massimo il loro interesse. Ragazzi siete il nostro futuro e vi ringraziamo per essere stati presenti in tanti all’inaugurazione della nostra sede in via Cortevecchia 31, quindi vi aspettiamo per parlarvi con semplicità e concretezza!

* coordinatore provinciale UDC Ferrara