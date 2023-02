"I giovani fanno i colloqui e poi spariscono"

Numeri e scenari che non sorprendono Eleonora Masiero, titolare di ‘Cusina e Butega’, ristorante di Corso Porta Reno, ormai punto di riferimento di tantissimi ferraresi per le loro pause pranzo e per i turisti provenienti da tutta Italia alla ricerca di sapori del territorio, e che da anni è sempre più impegnata a gestire il turnover di cuochi, addetti alla cucina e camerieri che arrivano ma che dopo periodi di esperienza nel locale migrano alla ricerca di altri "esperienze lavorative".

Cosa sta succedendo?

"È sempre più difficile - risponde una rassegnata Masiero - riuscire a coprire le esigenze di un settore come il nostro. Nonostante gli orari siano più o meno sempre gli stessi e la programmazione stagionale sia chiara con mesi di anticipo è diventata un’impresa titanica riuscire a trovare personale che decida di impegnarsi a lungo termine. Anche di fronte a contratti seri, ben retribuiti è totalmente in regola".

Quali sono le cause o le motivazioni per le quali giovani anche in possesso di requisiti e diplomi del settore della ristorazione non rispondono adeguatamente alla vostra richiesta?

"Sinceramente non saprei più rispondere a questa domanda. Io stessa sto cercando da qualche settimana un aiuto cuoco e in prospettiva per l’inizio della stagione primaverile anche due camerieri. Ho fatto i colloqui. Tutti entusiasti. Poi, spariscono".

E come può organizzarsi un ristorante di fronte a questi scenari?

"Non può. O meglio, dovrebbe prevedere di rivoluzionare tutta l’organizzazione del lavoro. Magari decidendo di servirsi di personale part-time oppure a chiamata, sperando di trovare anche queste figure professionali ma di fronte alle richieste che molti lavoratori mettono avanti prima di accettare il lavoro: sabato sera no, la domenica libera, orari flessibili, solo le mattine o solo il pomeriggiosera è tutto molto difficile. Non sono ottimista per il futuro".

Lauro Casoni