I giovani giornalisti della IA e ID ’De Pisis’ al Carlino

Una mattinata speciale nella redazione del Carlino per i giornalisti del domani, tra una foto, un titolo, ma soprattutto la creazione di una prima pagina. Parliamo della visita nella nostra redazione dei ragazzi della I A e I D della scuola media De Pisis, con le loro tante curiosità e domande, soprattutto una grande carica di simpatia. Dopo una breve spiegazione della storia del nostro giornale, che quest’anno compie 140 anni, i baby cronisti – accompagnati dai prof Rossella Di Caro, Cinzia Occhi, Nicola Claveri, Francesca Scarpi e Maria Capozzi – si sono cimentati nella creazione di una ’prima’ speciale, dove il ’fotone’ era rappresentato dal loro gruppo, mentre i richiami laterali da notizie di sport e cultura, con titoli pensati, dibattuti e scelti sempre dai ragazzi. "De Pisis, la nostra scuola è forte", è stato il titolo di apertura della I D, mentre i colleghi della I A hanno optato per "De Pisis, la scuola migliore". Tra i richiami, con foto, non poteva di certo mancare quella con i loro docenti e qui i complimenti, tra sorrisi e applausi generali, non sono mancati: "I nostri bravi professori, gentili e pazienti". La bozza della pagina poi è stata stampata e omaggiata a tutti quanti. Insomma, una mattinata speciale, finita con un arrivederci al prossimo anno per una nuova visita e una nuova ’prima’ da creare.