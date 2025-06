I giovani provano a fare l’impresa. Con le valigie per la Silicon Valley

È arrivato ’Follow Startup’, un percorso che accompagna i giovani nello sviluppo e nella creazione di nuove imprese. Un programma di incubazione promosso dal Comune di Ferrara, in collaborazione con il Comune di Poggio Renatico, Open Lab e la Camera di Commercio Ferrara - Ravenna, che sarà suddiviso in workshop e incontri formativi.

Un’iniziativa che vuole premiare molti giovani imprenditori, come sottolineato dall’assessore alle Politiche del Lavoro Angela Travagli: "Un progetto nato grazie a un finanziamento di 150 mila euro dal bando Anci. Questo porterà nuove opportunità di lavoro per i giovani, anche cambiando un po’ il paradigma classico ‘formare per lavorare’. È un’opportunità per conoscere sin da subito la realtà del lavoro e per coinvolgere realmente i giovani, spesso non davvero considerati".

"Abbiamo accolto questo progetto – ha affermato Andrea Bergami (vicesindaco di Poggio Renatico) – per due motivi: l’opportunità lavorativa per i giovani e la valorizzazione delle nostre eccellenze. In più offre la possibilità di lavorare con strumenti moderni come l’intelligenza artificiale, che sia Ferrara e le sue province potrebbero utilizzare nel quotidiano". Il programma, presentato da Marco Rizzo (Open Lab), vedrà una serie di 9 incontri divulgativi su temi come l’innovazione tecnologica e simili. Si inizierà il 18 settembre e si concluderà il 28 ottobre, quando successivamente seguiranno 20 ore di workshop pratici dedicati allo sviluppo concreto di una piccola impresa, che dureranno per tutto il mese di novembre e per i primi giorni di dicembre. La tappa finale sarà il Demo-day, previsto per il 18 dicembre 2025, durante il quale i giovani presenteranno le proprie idee ad una giuria di investitori. La ciliegina sulla torta sarà rappresentata da una visita di una settimana alla Silicon Valley, in California, dove ci sarà modo di scovare opportunità di crescita per il territorio ferrarese.

Un progetto condiviso a pieno anche da Manuela Sarasini (responsabile ufficio progettazione della Camera di Commercio) e Sandro Mazzatorta (direttore generale del Comune), che lo hanno definito una vera e propria occasione per offrire un percorso lavorativo a nuovi volti del mondo del lavoro. L’obiettivo è chiaro: c’è necessità non solo di migliorare l’immagine del territorio ma anche di offrire nuovi servizi.