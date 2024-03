I giovani volontari si fanno conoscere

Un pomeriggio tra giochi e sorprese per conoscere i giovani volontari del Fai. Oggi, dalle 17 alle 19 circa, presso la sede di via Armari 18, il Gruppo Giovani della delegazione cittadina del Fondo per l’Ambiente Italiano invita tutti i ragazzi dai 18 ai 35 anni a conoscere le sue attività. "Sarà un’occasione – dicono gli organizzatori – per conoscere concretamente le attività del Fai e per interfacciarsi in maniera diretta con i volontari attivi del Gruppo Giovani.

È gradita conferma di presenza, compilando il form ad un link del Fai.

ll Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano) è una fondazione italiana senza scopo di lucro che opera grazie al sostegno di privati cittadini, aziende e istituzioni per la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. E’ stato

fondato nel 1975.