I goliardi invadono il centro storico. Primo atto è la colazione etilica

La città si colora per un giorno di goliardia per celebrare le matricole 2025. Ieri 150 universitari hanno partecipato al più antico evento, giunto all’80° anniversario, organizzato dagli studenti dell’ateneo estense, organizzato dall’associazione ferrarese universitaria ’de li 4S’. A coordinare il presidente e vicepresidente dall’associazione ferrarese universitaria, rispettivamente Nicolò Colubriale, studente di medicina e Sofia Francesca Rizzuti, studentessa di chimica. "Siamo molto soddisfatti – dice Sofia – per la grande partecipazione. Ci sono goliardi che sono arrivati da Urbino, Roma e Torino. Un bel momento di festa che ha coinvolto la cittadinanza". Il programma è iniziato venerdì sera con una cena in contrada San Benedetto, che di fatto ha aperto le porte ai ‘goliardi esteri’, poi ieri mattina in piazza Cortevecchia, dove i partecipanti si sono cimentati nella colazione etilica. A seguire la rappresentanza goliardica si è diretta al Castello insieme al vicesindaco e assessore con delega all’università, Alessandro Balboni, un momento scandito anche dal tradizionale inno goliardico.

Al termine tutti al Parco Pareschi per un pranzo. Nel pomeriggio, poi, spazio alla musica con la ‘disfida di menestrelli ed de li bagordi’, dove si sono sfidate le migliori band dell’ateneo ferrarese nel contest MusicaFE, seguito dal partecipato concerto dei ‘Clerici Vagantes’. Un programma intenso. La serata ancora musica dal vivo con il ‘Main band event’, con l’esibizione dei ‘Ghelfa and the band, poi spazio a ‘The random party’ proseguito fino a notte fonda.

Mario Tosatti