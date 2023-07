I granchi blu, nuovi killer del mare "Tutti in campo per catturarli"

di Mario Bovenzi

Si sono svegliati all’alba, stivaloni, volti segnati dal sole, il piglio deciso. Davanti alla prua dei pescherecci le onde ed una missione. Spazzare via il killer del mare venuto dall’America. Ha la corazza, le chele, procede sui fondali inarrestabile, taglia reti e gusci. E’ il granchio blu. Nel suo ventre, senza fondo, vongole, cozze, anche il seme delle ostriche. "Un disastro, dobbiamo debellarlo", la sentenza di Vadis Paesanti, di Alleanza Cooperative Pesca, vicepresidente di Confcooperative Fedagripesca Emilia-Romagna. Sono scattate le ordinanze dei sindaci di Comacchio e Goro, anche il governo ha dato il via libera alla pesca. Tanto è bastato. Ieri, gonfie le reti delle nasse, i pescherecci delle cooperative e dei consorzi hanno scaricato sulla banchina di Porto Garibaldi sette tonnellate di questo crostaceo che è sbarcato, clandestino sulle navi arrivate dall’America, nel luglio del 2008 in Basilicata. Per poi dilagare, sornione, complice il clima sempre più equatoriale, alla foce dei fiumi, lungo la costa jonica, sulla costa adriatica dell’Abruzzo e della Puglia, nell’alto Adriatico da Goro ai lidi ferraresi. Veneto, Emilia, Friuli. Qui è ormai di casa, qui si sono aperte le porte della dispensa fino a diventare un’emergenza ambientale e sociale. Si tratta di ore, di una manciata di giorni e i sindaci dei comuni di Goro, Comacchio, Mesola, Codigoro e Lagosanto – i paesi dell’epicentro della devastazione causata dal granchio blu – firmeranno in consiglio comunale una delibera per chiedere lo stato di emergenza e calamità naturale.

Tutta colpa di quell’animaletto dalla sfumature azzurre sulle chele, guizzanti armi letali per l’allevamento dei mitili, per paesi che di quel fiume di gusci vivono. Maria Bugnoli, primo cittadino di Goro, spiega cosa sta succedendo: "Qui 1800 persone, 1800 famiglie vivono della pesca. Con un indotto che riguarda impiegati, aziende di traporto. Siamo sull’orlo di un problema sociale". Prosegue, elencando numeri drammatici. Due anni fa la produzione di vongole era di 12mila tonnellate, l’anno scorso 10mila, quest’anno è crollata a seimila. "Meno della metà – riprende il sindaco –, il granchio blu ha divorato la semina delle vongole, di questo passo il prossimo anno la produzione sarà azzerata?".

Ieri mattina Pierluigi Negri, primo cittadino di Comacchio, era sulla banchina. Il volto preoccupato davanti a quella marea di granchi appena pescati. Verranno portati in discarica. "Abbiamo avvistato i granchi vicino agli allevamenti di cozze", dice Cristian Pappi al timone della coop Tecnopesca di Porto Garibaldi. "Le istituzioni devono essere al fianco dei pescatori", l’appello a pochi metri dal Porto Canale, dalla spiaggia dei lidi dove galleggiano sbattute dalla risacca carcasse di granchi blu. "Rischia di diventare un problema per il turismo", precisa. Per ora è uno scoglio per 53 cooperative ittiche, che aderiscono a Conuno il consorzio più grande d’Italia. Davide ’Devid’ Pozzati, presidente del consorzio Trepponti, ha pescato ieri mattina con le sue barche 20 quintali del voracissimo costaceo. C’è chi pensa di farne un piatto prelibato da servire tra le panche delle sagre che fioriscono d’estate. La realtà è molto più cruda. Il suo destino per ora è la discarica.