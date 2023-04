I grandi capolavori del Rinascimento interpretati con la penna ’Bic’

’Surrealtà rinascimentali a penna Bic’ dell’artista Marcello Carrà inaugura oggi alle 18 nella casa-galleria rinascimentale di Maria Livia Brunelli in Corso Ercole d ‘Este 3, ispirata all’esposizione del Palazzo dei Diamanti ’Rinascimento a Ferrara. Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa’. La particolarità della mostra consiste nel fatto che l’artista reinterpreta e attualizza, attraverso disegni di vario formato realizzati esclusivamene con la penna BIc, le tematiche che i pittori in mostra hanno affrontato nei loro dipinti, lasciandosi trasportare dall’emozione di trovarsi avanti a opere che colpiscono per il loro carattere surreale, metafisico, per la loro natura fantastica. L’analisi parte proprio dal concetto di ’Rinascimento’: secondo l’artista oggi, "l’unico vero e proprio ‘Rinascimento’ appare quello scientifico e tecnologico, con conseguenze senz’altro positive su alcuni aspetti della qualità della vita, ma con effetti purtroppo anche deleteri sulle masse". Affrontando questi e altri temi contemporanei con l’umorismo tipico della sua creatività, Marcello Carrà ha realizzato un nuovo ciclo di opere inedite.