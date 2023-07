I grandi eventi in una strategia più ampia

Fabrizio Toselli *

Rileviamo con sorpresa che il segretario comunale del PD Talmelli utilizza strumentalmente i dati del primo trimestre 2023 della Camera di Commercio riferiti a tutta la provincia (di cui fanno parte anche importanti comuni governati dal centrosinistra) pur di attaccare esclusivamente l’amministrazione del Comune di Ferrara. Comprendiamo l’esigenza della contrapposizione dialettica maggioranzaopposizione, soprattutto in presenza di una giunta che sta governando bene la nostra città, ma non si può negare che la stragrande maggioranza dei ferraresi mostra ampio apprezzamento per Fabbri, come ha evidenziato anche Il Sole 24.

* coordinatore provinciale FI