I grandi numeri di Palazzo Diamanti Il Rinascimento sorpassa Banksy

di Mario Bovenzi Non ci sono effetti a sorpresa come i quadri fatti a fette, tante striscioline sotto gli occhi dei collezionisti. Ma, al netto di quello che riserverà il futuro, la mostra ’Rinascimento a Ferrara. Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa’ – a cura di Vittorio Sgarbi e Michele Danieli –, che al 37° giorno ha toccato 19.538 presenze, rischia di far mangiare la polvere a Banksy. Non se ne avrà a male il writer britannico, la cui identità rimane ancora un mistero. L’esposizione, dal 30 maggio al 27 settembre, si era fermata a 60mila visitatori. Era quella la mostra della ripartenza, forte il desiderio di scrollarsi di dosso il Covid nella breve illusione di esserci finalmente liberati dal virus venuto da lontano. La storia e i reparti d’ospedale diranno che non era così. Come sono più alti i numeri rispetto a ’Giovanni Boldini e la moda’, il maestro che seppe fermare con un tratto l’istante d’orgoglio e civetteria che le donne sentivano quando erano avvolte da capi da mille e una notte. Certo, l’arte non è un numero, sfugge a qualsiasi bilancio. Ma c’è sempre chi li fa, i conti, con il sorriso. Come lo staff del bar che...