‘I guai sono altri’, commedia e beneficenza in favore dell’Ado

Una brillante commedia per portare sul palco della sala Estense un’occasione di solidarietà. Sabato alle 20.30, si alza il sipario per ‘I guai sono altri’, spettacolo realizzato e portato in scena da Roberta Marrelli. L’iniziativa beneficia del patrocinio dell’assessorato alle politiche sociosanitarie e l’obiettivo è raccogliere fondi a sostegno delle attività di assistenza garantite da Fondazione Ado in hospice e a domicilio. I dettagli dell’appuntamento sono stati illustrati in municipio dall’assessore Cristina Coletti, assieme al vicepresidente della Fondazione Ado Claudio Ramazzina e all’autrice e regista della commedia Roberta Marrelli. "Un nuovo appuntamento – ha spiegato Coletti – che coniuga aggregazione e solidarietà. Si tratta di un’iniziativa supportata con convinzione dal Comune, in quanto mirata ad avvicinare ulteriormente la cittadinanza all’Ado in una maniera divertente. Tutto questo è valorizzato dal fine solidale, in quanto il ricavato delle offerte andrà a sostenere le attività della Fondazione, che con i suoi professionisti e volontari svolge un compito preziosissimo, con dedizione e umanità, per il supporto delle persone con malattie oncologiche a domicilio e in hospice". Marrelli, autrice e regista della commedia, è attrice di teatro e cinema, scrittrice di romanzi, sceneggiature teatrali e cinematografiche. Saliranno sul palco, in veste di interpreti, Federico Menegatti, Elena Tugnoli, Marco Filocamo, Bianca Rizzi, Aurora Balboni, Gloria Belletti, Sofia Margotti, Zeno Bianchini, Adriana Giacci, Lara Squarzoni, Paola Squarzoni e Arianna Felloni.

Mario Tosatti