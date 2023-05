I ladri rubano ventimila euro di sigarette

di Franco Vanini

Brutto risveglio per Federica Piva, nella sua cartolibreria, edicola e tabaccheria di via Provinciale a Voghiera – peraltro l’unica del paese –; sabato notte sono state rubate 500 stecche di sigarette del valore di 20 mila euro. Il locale alla domenica apre alle 8.30, i ladri evidentemente lo sapevano e hanno avuto più tempo rispetto al solito per forzare la macchina di distribuzione automatica, rifornita a fine pomeriggio per fronteggiare il week-end lungo della festa del Primo maggio.

La donna è stata svegliata e avvisata da un cliente della razzia avvenuta: "Era mattina presto – racconta Federica Piva, che non riesce a trattenere le lacrime di stizza e di dolore – un cliente mi ha telefonato, dicendo che avevano forzato il distributore automatico. Sono corsa e ho visto il disastro".

Come sono entrati? "Hanno tagliato la vetrata, poi hanno forzato il distributore automatico". I malviventi hanno agito con il favore dell’oscurità, riuscendo a forzare la porta a vetri della ’Tabaccheria da Federica’ e quindi a introdursi asportando il materiale e caricandolo all’esterno, probabilmente su un furgoncino capace di contenere un numero così consistente di bionde, particolare che potrebbe essere rivelato solo dalle immagini eventualmente catturate da videocamere di sorveglianza nella zona, non presenti però nell’esercizio. Il danno è ingente, la proprietaria per fortuna risulta essere assicurata.

Sorpreso e addolorato l’assessore Dante Bandiera, che ha appreso della visita notturna dei ladri mentre stava andando a comprare un quotidiano. "Mi dispiace tanto per Federica, una giovane imprenditrice molto in gamba. Purtroppo nessuno a quell’ora ha visto niente, anche perché nella zona ci sono soprattutto negozi". E’ la prima volta che la tabaccheria di via Provinciale subisce un furto così ingente, non in passato. Nello stesso punto, nel centro di Voghiera, fino a pochi anni fa c’era una filiale della Monte Paschi e più volte i ladri avevano forzato il bancomat.

Ora è caccia ai ladri, l’indagine è portata avanti dai carabinieri della Compagnia di Portomaggiore: si cercherà di trovare immagini dei malviventi riprese da qualche telecamera della zona e soprattutto capire se qualcuno possa aver visto o sentito qualcosa di strano. Anche il minimo dettaglio potrebbe risultare determinante per risalire all’identità dei malviventi. Sicuramente più di uno in azione viste le modalità del raid.