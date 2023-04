"I lavori al ponte non hanno risolto i problemi"

Non è andata a buon fine la manutenzione della Provincia al ponte sulla provinciale 1, eseguita giovedì scorso a Ostellato. Almeno stando alle critiche formulate su Facebook da Barbara Ravasini, rivolte al sindaco Elena Rossi: "Chi ha fatto il lavoro, e per ben due volte, si è rivelato un incompetente. Lo so che non è colpa sua, non c’è l’ho con lei, ma l’intervento che è stato fatto sul ponte davanti al cimitero, è come non averlo fatto: l’alzone (il gradino ndr) è rimasto e da ambo i lati. Signor sindaco, provi a passarci con la macchina, poi mi sa dire. Io lo faccio varie volte al giorno quel ponte. Poi ci viene risposto dai Comuni che non è compito vostro, così poi i danni lì dobbiamo pagare noi. Mi faccia il favore: passi sul ponte. Il sindaco concorda con il concittadino: "Ha perfettamente ragione – dice il primo cittadino - perché sono già passata e ho constatato che non è cambiato nulla, anzi la situazione è peggiorata. Ho fatto inviare una pec alla Provincia per segnalare la cosa. Giovedì il ponte è stato oggetto di verifiche strutturali e forse ne hanno approfittato per provare a sistemare provvisoriamente il gradino, ma il lavoro vero e proprio sarà fatto più avanti". Ravasini non ci sta: "Così i mesi passano. Ma quanti sopralluoghi devono fare.

f.v.