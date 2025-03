I lavori che dividono. Via Marconi, i negozianti:: "Bello, ma quante perdite"

Perdite economiche, difficoltà per i parcheggi e apprezzamento per il progetto finale. Tutto questo nelle testimonianze di alcune attività di via Marconi, oggetto da mesi di un importante cantiere di riqualificazione. Tiziana Agosti del bar ‘Fluid risto caffè’, spiega: "Chiaramente ci sono ancora disagi nella circolazione e anche i clienti del locale faticano spesso ad accedere all’area bar. Abbiamo avuto una leggera perdita in termine d’incassoà. Sarebbe bene avere chiaro quando finiranno i lavori in prossimità della rotatoria con via Modena. Sono convinta che al termine si tratterà di un intervento qualificante per tutto il quartiere e si avrà una rivalutazione generale". Francesco Cini, che risiede vicino all’area del cantiere, è più positivo nel merito dei lavori: "Quando si fanno interventi così invasivi, i disagi ci saranno sempre, vanno gestiti e bisogna esserne consapevoli fino al termine. Sono tra quelli che è rimasto molto colpito e affascinato dal cantiere nel complesso, renderà molto più bella questa zona e tutto l’asse di via Marconi". Più critica e preoccupata, invece, Elisa Fugalli titolare del panificio pasticceria ’Bortolotti’ in via Marconi: "Essendo un’attività che si affaccia su una strada di passaggio, andando a limitare parcheggi e chiudendo strade, i clienti non si fermano. Ci vorrebbe maggiore chiarezza sull’andamento del cantiere, chi ha un esercizio sulla via Marconi ormai è da tempo penalizzato. Siamo arrivati a perdere giornalmente dai 200 ai 300 euro, sommanti in una settimana diventa una perdita importante per un’attività. Al termine del cantiere è stato detto che saranno individuati dei parcheggi, l’auspicio che ci sia chiarezza". Sulla stessa linea anche Guido Gobbi titolare di ’Farma.Vet Ferrara Srl’, farmacia veterinaria: "E’ innegabile che abbiamo avuto una perdita di clientela, il passaggio è stato limitato e molti hanno fatto scelte diverse non essendoci un parcheggio. Speriamo, come è stato detto, che il cantiere possa terminare nei tempi annunciati". Nello stesso immobile della farmacia veterinaria, anche il negozio ‘Beatrix sexy shop’ con Monica Nigro che spiega: "Ci siamo trovati dalla sera alla mattina con l’inizio del cantiere e da allora i disagi sono stati costanti, essendo un negozio che ha necessità anche di riservatezza, il parcheggio è importante. Anche noi abbiamo avuto un contraccolpo negativo in termini di clientela proprio per le caratteristiche del nostro negozio. Ci era stato comunicato che a dicembre i lavori nel tratto di via Marconi, quantomeno nella parte iniziale, sarebbero stati ultimati. Non è stato così. Non nascondiamo anche il pensiero di spostarci come attività così come altre che sono su via Marconi".

Mario Tosatti