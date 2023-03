I lidi in bicicletta tra birdwatching e natura "In arrivo una pista ciclabile da 200mila euro"

Il Comune di Comacchio ha ottenuto il finanziamento completo per la realizzazione di parte della pista ciclo-pedonale che interessa Lido degli Scacchi, Lido di Pomposa e Lido delle Nazioni, quarto stralcio del più ampio progetto per collegare le località della costa. I fondi, ottenuti grazie al Gruppo di Azione Locale (Gal) Delta 2000, consentiranno di aumentare i percorsi ciclo-pedonali sul territorio urbano, grazie ad un nuovo tratto di pista che collegherà Lido di Pomposa e Lido delle Nazioni (Capanno Garibaldi). L’intervento rientra tra gli investimenti premiati, volti ad organizzare la ciclabilità ed i collegamenti intermodali. L’importo dei lavori, finanziati totalmente con risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è 287.592,45 euro, di cui 268.628,95 destinati alla realizzazione del tratto di ciclabile, 6.753,09 per la realizzazione ed installazione di cartellonistica dedicata e tabelle informative, prevedendo altresì 12.210,41 euro per far fronte a imprevisti. Da parte del sindaco di Comacchio Pierluigi Negri è stata accolta con soddisfazione la conferma del finanziamento: "Un ulteriore passo avanti nel completamento della dorsale ciclopedonale lungo tutta la nostra costa. Grazie a questa nuova opera potenziamo la rete delle ciclovie a Comacchio e sui Lidi, intercettando una necessità di chi vive e soggiorna nel nostro bellissimo territorio, così da garantire gli spostamenti in sicurezza in un contesto paesaggistico unico nel suo genere. Comacchio è soprattutto turismo lento e per rafforzare questa vocazione occorre garantire anche collegamenti adeguati ed una rete infrastrutturale riqualificata".

v.f.