I Lions al congresso: "Un giorno di festa per il distretto e per tutta la città"

Questa mattina dalle 9 si terrà in Sala Estense il 49° Congresso del Distretto Lions 108tb, che ospiterà i delegati provenienti dagli 83 Lions Club attivi nelle province di Bologna, Ferrara, La Spezia, Modena, Parma, Reggio

Emilia e Rovigo, che compongono il Distretto; in occasione dei lavori congressuali, che occuperanno l’intera giornata, sarà eletto il prossimo Governatore per l’anno sociale 2024-2025.

Il congresso è stato organizzato dal comitato organizzatore, coadiuvato dai club della 5° e 6° Zona e sarà un’occasione per far conoscere il Lions Club International alla cittadinanza e trasmettere il più profondo spirito dell’associazione Lionistica, quello dello spirito di servizio contraddistinto dal volontariato, dalla solidarietà e vicinanza alle persone.

Il congresso si svolgerà alla presenza del Governatore Giorgio Ferroni, il quale si è detto "particolarmente orgoglioso che quest’anno il congresso distrettuale si tenga proprio a Ferrara, nella mia città natale; a tal proposito ringrazio il Lions Club Ferrara Estense, club proponente che lo scorso anno, a La Spezia, ha proposto la designazione – presentata dall’amico Luca Massari – della nostra città come sede congressuale. Contestualmente ringrazio tutto il comitato organizzatore, presieduto dall’amico Claudio Saletti, per l’impresa e l’impegno profuso per realizzare al meglio questa manifestazione.

Lions e territori di Ferrara da sempre viaggiano in concreto assieme per servire al meglio la comunità estense; il congresso di oggi sarà un giorno di festa per tutto il Distretto e per la città di Ferrara".

Anche il sindaco Alan Fabbri non ha mancato di sottolineare l’importanza dell’evento: "La città accoglie tutti i Lions del Distretto 108 DB, attualmente rappresentato da un ferrarese, per il congresso distrettuale di quest’anno. Un distretto che coinvolge, oltre a Ferrara e Occhiobello, anche le realtà di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e La Spezia, e che sarà in

città per eleggere sabato le nuove cariche annuali. Ringrazio i Lions per l’attenzione costante

rivolta alla nostra città in questi anni e per aver realizzato tanti progetti volti a dare un contributo fattivo a favore di tutta la comunità, non ultima la collaborazione per il “Concerto di Primavera“ della Banda Filarmonica comunale Ludovico Ariosto, questa sera al Teatro comunale Claudio Abbado, cui parte del ricavato sarà destinato per progetti umanitari".