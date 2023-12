‘I Love my mura’ da sfogliare. I nostri tesori in una guida

Dopo la prima guida turistica della città realizzata con il linguaggio della Comunicazione aumentativa alternativa arriva anche quella dedicata alle Mura cittadine dal titolo ‘I Love My Mura di Ferrara’. La collana ‘I Love My’ si arricchisce di un’ulteriore pubblicazione grazie al lavoro del giovane Riccardo ‘Ricky’ Tampieri, che dopo aver presentato la città attraverso 8 itinerari nella guida dello scorso anno, questa volta si è concentrato sulla cinta muraria. Il progetto, promosso dall’associazione Il Nodo Aps, è stato aggiudicatario di un contributo di 11.300 euro erogato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Ferrara nell’ambito di un bando rivolto agli Enti del Terzo Settore. La guida e i dettagli sulla sua realizzazione sono stati illustrati dall’assessore Cristina Coletti, assieme alla presidente dell’associazione Il Nodo aps Lara Venturini con il vicepresidente Massimo Tampieri e con l’autore della pubblicazione Riccardo Tampieri. "È il secondo Natale di seguito – spiega Coletti – che ci ritroviamo a presentare una guida turistica interamente in Caa, che apre in maniera vasta la conoscenza della città, in questo caso di uno dei suoi simboli per cui è più nota. Il successo della prima pubblicazione ha spianato la strada a Riccardo, che quest’anno si è dedicato alla bellezza artistica e alle storie magiche delle mura estensi. Ferrara vuole essere alla portata di tutti. Questo progetto consente l’espressione di un ragazzo come Riccardo, che ha lavorato sulla sua condizione di svantaggio creando un qualcosa di unico. Lo ringrazio per le capacità che ha dimostrato, che si uniscono alla tenacia trasmessa dai genitori Lara e Massimo, che hanno dato vita ad un’associazione, Il Nodo, fondata sull’inclusione e che ha arricchito il tessuto sociale cittadino". La guida sarà disponibile gratuitamente nel bookshop del Castello Estense. Al suo interno l’intero percorso delle mura è raccontato attraverso foto e semplici testi in Caa. Al progetto hanno aderito gli istituti di istruzione superiore Einaudi e Carducci, con il supporto tecnico del CTS con la direzione dell’istituto scolastico Dante Alighieri, il Comitato Territoriale CSI - Aps, lo studio fotografico Giacomo Brini e l’agenzia di comunicazione Studio Borsetti.