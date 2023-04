I luoghi della bonifica? Domenica si fanno di corsa

Tante conferme e alcune novità per la sesta edizione della Corsa della Bonifica-Memorial Stefano Montori, che si svolgerà domenica con diverse categorie di corsa, competitive e non, che attraverseranno i luoghi della Bonifica, con un percorso su strada ma immerso nella natura. "L’idea è quella di allargare la potenziale platea – spiega Riccardo Mantovani del Comitato Consorzio bonifica, organizzatore dell’iniziativa –, non è una manifestazione per professionisti, ma un’occasione di aggregazione. Oltre alla corsa tradizionale ce ne sarà una dedicata ai più piccoli e alla camminata ludico motoria si potrà partecipare con un amico a 4 zampe, anche questo un modo per ampliare la partecipazione".

Le corse, organizzate in collaborazione con Uisp, partiranno dall’Impianto idrovoro di Baura, in via Due Torri 165, e saranno tre: la prima a partire sarà la gara competitiva di 12,5 km, alle 10. Le iscrizioni per questa categoria avranno un costo di 10 euro, e si potranno fare fino a giovedì 13 sul sito di Uisp. A seguire partirà la mini podistica di 3001500 metri, per i più giovani, a cui ci si potrà iscrivere gratuitamente fino a 30 minuti prima della partenza. Sempre alle 10 partirà anche una camminata ludico motoria di 7,5 km a passo libero senza rilevazione del tempi e senza classifica individuale, aperta a tutti, compresi gli amici a 4 zampe. Alla camminata ludico motoria sarà possibile iscriversi direttamente il giorno dell’evento fino a 30 minuti prima della partenza, versando una quota di partecipazione di 5 euro. Concluderà la giornata un momento conviviale presso "Il Fienile di Baura", dove sarà offerto a tutti i partecipanti un piatto di pasta preparato dalle ragazze e dai ragazzi che partecipano alle attività socio-occupazionali della Cooperativa.

Durante la manifestazione sarà simbolicamente piantato un albero nell’impianto di Baura, per ricordare l’importanza di tutelare il verde e l’ambiente in cui viviamo. Sabato pomeriggio sarà dedicata a bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni con giochi e laboratori, a partecipazione gratuita ma su iscrizione tramite il sito del Consorzio di Bonifica, in collaborazione con Associazione Bau-Con e Legambiente, presso il campo sportivo di Baura, dalle 15 alle 18. Le iniziative sono organizzate in collaborazione con Uisp, Pro Loco di Baura, Comune di Ferrara, Avis Provinciale e Comunale di Ferrara, Ariostea Broker e con la partecipazione delle associazioni Nati Prima e Pagliacci senza gloria.

Lucia Bianchini