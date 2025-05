I maestri del lavoro. Ecco i premiati, quattro i ferraresi

Sono quattro i premiati ferraresi insigniti della prestigiosa stella al Merito del Lavoro. Uno di questi, Alessandro Guglielmini (dipendente della Basell), ha ‘vinto’ un biglietto per il Quirinale. Sarà infatti premiato nella residenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in occasione della cerimonia ufficiale. L’altro giorno, invece, nel salone del Podestà di palazzo Re Enzo a Bologna, la consegna delle 93 stelle ai lavoratori emiliano-romagnoli, di cui 35 assegnate a donne con un discreto aumento rispetto allo scorso anno in cui furono 20. La consegna ha riguardato 91 insigniti in quanto due neo maestri sono stati "sorteggiati" per andare nella seconda metà di ottobre a ritirare la "Stella " al Quirinale dal Presidente Mattarella. Il Presidente della Repubblica consegna le stelle a 40 maestri del lavoro sorteggiati, due per ogni Regione in rappresentanza di tutta l’Italia. La cerimonia è iniziata con l’Inno nazionale eseguito dai Professori dell’Orchestra Filarmonica del Teatro Comune di Bologna che hanno poi suonato alcuni brani di Wolfgang Amadeus Mozart. Il prefetto di Bologna, Enrico Ricci ha sottolineato l’importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro ricordando i numerosi infortuni che sono avvenuti e avvengono troppo di frequente anche nella Regione Emilia-Romagna. Ha poi ricordato il contributo dei Maestri del Lavoro sulla "cultura della sicurezza" e ha ringraziato la console regionale Alessandra Castelvetri per la collaborazione fornita per la realizzazione dell’evento. La console regionale dei maestri del lavoro, Alessandra Castelvetri ha posto l’accento sull’importanza dell’impegno dei maestri del lavoro nel mondo della scuola con percorsi finalizzati ad una maggiore consapevolezza dei giovani del proprio valore e delle proprie capacità e di ciò che il mondo del lavoro oggi richiede. Il dirigente dell’ispettorato del lavoro area metropolitana di Bologna, Antonio Zoina, ha invece evidenziato l’importanza della sicurezza ed il loro impegno nei controlli presso le aziende, informando che quanto prima verranno assunti numerosi nuovi ispettori. Ha altresì sottolineato la necessità di una maggiore preparazione dei lavoratori in materia di sicurezza. Oltre a Guglielmini, che ritirerà l’onorificenza direttamente dalle mani del Capo dello Stato, gli altri ferraresi premiati sono Dino Ghirardelli (Emil Banca Credito Cooperativo), Luca Montanari (Iptech srl, Calderara di Reno) e Monica Querzè (Cyklop srl, Pieve di Cento).