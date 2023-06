I martedì d’estate con spettacoli, mercatini, hobbisti e prodotti tipici

Venerdì 2 giugno si sono accese le luci sul palco di piazza Garibaldi e nelle vie del centro di Argenta: è partita la tradizionale kermesse estiva promossa dall’amministrazione comunale e dalla Pro loco, che terrà compagnia tutti i martedì d’estate fino al 18 luglio con spettacoli musicali dal vivo, mercatini degli hobbisti e dei prodotti tipici, gonfiabili per i bambini e lo stand gastronomico con le specialità locali proposte dalle associazioni del territorio. Dopo lo spettacolo di beneficienza che ha inaugurato la rassegna, "Seduti in punta di piedi", organizzato per sostenere l’Istituto Ramazzini, tutti gli altri appuntamenti proseguiranno i martedì sera. Si comincia stasera (6 giugno) con la tribute band dei Green Day; il 13 giugno con il saggio degli allievi della scuola di musica Solaris; il 20 giugno - in occasione della giornata del rifugiato - l’appuntamento è con il concerto di Giovanni Truppi, promosso dall’Arci Ferrara nell’ambito della rassegna "Ferrara sotto le stelle", in collaborazione con la Cooperativa Cidas. E ancora: il 27 giugno con il gruppo indie rock imolese "Falob", che ha appena partecipato alle selezioni di "Sanremo giovani"; il 4 luglio coi "I buoni motivi", una cover band anni ‘80 che accompagnerà una serata promossa in collaborazione con l’associazione "Libera Emilia-Romagna", nel contesto del progetto di recupero del bene confiscato alla mafia a Longastrino.