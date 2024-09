I Mazalora lanciano il loro carro: "Parlerà dello spreco di risorse"

I bozzetti del carnevale 2025 delle società carnevalesche parlano di attualità e tra gli aspetti toccati, c’è quello dell’ambiente scelto dai Mazalora che cercano così di rialzarsi dal 4° posto in classifica nell’ultima edizione con ‘E’ ora di piantarla!’. "Il tema che avevamo trattato l’anno scorso era la perseveranza e siamo ripartiti da lì – hanno spiegato i Mazalora il giorno della presentazione edi bozzetti, accompagnati dall’esibizione di un gruppo di ballerini – quest’anno lanciamo un messaggio o almeno un invito, a ragionare sull’urgenza di smettere di giocare con le risorse naturali della Terra. Prendere magari spunto dalle tribù che vivono in stretto contatto con la natura e fanno tesoro del bene più prezioso, cioè l’acqua". E il disegno del carro. "Nel bozzetto abbiamo dunque messo l’albero sacro, simbolo di vita e rinascita e un tempio che significa la sacralità dell’acqua, dono per la sopravvivenza e la spiritualità – proseguono – parliamo di disboscamento e chiediamo che si smetta di fare un uso improprio delle materie prime". E passano ai gesti concreti. "Noi crediamo sempre in ciò che vogliamo trasmettere con le nostre opere e abbiamo già voluto fare qualcosa di concreto – concludono – abbiamo piantato un albero in una foresta e ne abbiamo l’attestato che teniamo orgogliosamente. Si tratta di una mangrovia bianca piantata in Tanzania".