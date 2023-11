I medici in formazione e Legambiente raccolgono i mozziconi di sigaretta

Si chiama ’Puliamo il mondo’ ed è l’iniziativa che ieri mattina i medici in formazione d’emergenza urgenza dell’azienda ospedaliero universitaria di Ferrara – con l’appoggio edil supporto del circolo ferrarese ’Il Raggio Verde’ di Legambiente (la cui presidente è Arianna Forlani) – hanno organizzato all’ospedale di Cona. ’Puliamo il Mondo’ è l’edizione italiana dell’evento internazionale ’Clean up the World’ che si svolge dal 1993 grazie all’impegno di Legambiente e alla collaborazione di associazioni, scuole, aziende, comitati e amministrazioni locali. Ieri l’iniziativa si è concentrata sulla raccolta dei mozziconi di sigaretta gettati a terra; i filtri sono una delle principali fonti di fibre microplastiche che finiscono nell’ambiente, impattando negativamente sulla vita biologica e conseguentemente sulla salute umana. "Non si tratta solo di un’azione di pulizia – sottolinea Forlani - ma anche un’occasione di educazione ambientale, per sensibilizzare la collettività sul grave problema dei rifiuti abbandonati e sulla prevenzione di questa pessima abitudine. Un mondo nel quale la cultura ambientale sia fondata sulla tutela dell’esistente, sulla promozione di scelte, idee e comportamenti che riescano a incidere concretamente e positivamente su un futuro sostenibile per tutti, in un equilibrato e rispettoso rapporto tra gli esseri umani, con gli altri esseri viventi e la natura".