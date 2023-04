I medici si confrontano "Le nuove frontiere delle cure"

Nella Sala della Musica di Ferrara si è svolto, nei giorni scorsi, l’incontro scientifico organizzato da Idrokinetik. Il titolo dell’evento che ha portato al confronto tra numerosi specialisti era ‘Artrosi e osteoporosi: dalla nuova diagnostica ai trattamenti conservativi specialistici e riabilitativi’. Un passo importante sia per Idrokinetik che per gli specialisti del settore. La mattinata, ricca di spunti scientifici, ha acceso i riflettori su trattamento dell’artrosi e dell’osteoporosi. L’evento, riservato ai medici di medicina generale, ha coinvolto diversi professionisti che collaborano con il Poliambulatorio, professionisti che hanno effettuato importanti interventi. Il dottor Giorgio Massini si è occupato di ’Approccio terapeutico pre-chirurgico alla patologia artrosica’. ‘I trattamenti in campo fisioterapico e la riabilitazione in acqua (idrokinesiterapia) sulle patologie artrosiche e osteoporotiche’, il tema trattato da Giuseppe Tappi; ‘Nuova Densitometria Rems Ecolight, la nuova tecnologia senza raggi X e i vantaggi rispetto alla tradizionale Moc’, la dottoressa Fiorella Anna Lombardi PhD; ‘Vppb (vertigine parossistica posizionale benigna) Diagnosi e Terapia’, argomento illustrato dalla dottoressa Mariasole Malagò; ‘Le strutture Idrokinetik e la riabilitazione a 360°’, con l’amministratore delegato di Idrokinetik, il dottor Mattia Guerzoni Idrokinetik. A introdurre e a concludere l’incontro, hanno preso la parola il dottor Francesco Levato e il dottor Claudio Casaroli. Gli invitati hanno avuto modo di interfacciarsi con medici esperti nel campo, così da approcciarsi ad una panoramica completa sulla diagnostica e sui trattamenti, nonché su quelli più innovativi, per l’artrosi e l’osteoporosi, tra cui la Densitometria Rems Ecolight, da un paio di mesi disponibile come metodologia diagnostica proprio nei Poliambulatori Idrokinetik. "L’organizzazione di questo incontro scientifico – le conclusioni di Mattia Guerzoni – ha rappresentato un grandissimo onore per Idrokinetik, ma anche una grande opportunità di condivisione ed arricchimento di nuove conoscenze. Idrokinetik scende in campo insieme ai medici per una divulgazione scientifica sempre più aggiornata e completa".