"I miei camion a pezzi" Sotto le raffiche anche un ristorante

Fausto Vitali è al timone di Agrilogistica Srl. L’impresa con capannoni e piazzali si trova in via Masi, a San Bartolomeo in Bosco. Bastano poche parole all’imprenditore per dipingere il quadro. "Questa azienda è nata 60 anni fa, mai avevo assistito ad una simile devastazione". Poi entra nei dettagli: "Abbiamo un centinaio di camion, almeno una ventina hanno riportato danni in alcuni casi anche molto seri. Vetri spaccati, carrozzerie ammaccate, tettucci divelti. Faremo anche in questa occasione come abbiamo sempre fatto, ci rimbocchiamo le maniche e ripartiamo".

E’ un’impresa di famiglia. Venne fondata dal padre Carlo, scomparso anni fa tra il dolore dei familiari. "Al mio fianco – riprende Vitali – c’è già mio figlio Enrico. Abbiamo diversi settori, officina, trasporti, anche l’agricoltura. Diamo lavoro ad oltre 150 persone, oltre a questa sede abbiamo anche due stabilimenti a Bologna e Cesena. Eccoci qui, al lavoro anche la domenica per riparare i danni. Andiamo avanti, ancora una volta. Come abbiamo sempre fatto". Fausto Vitali ha cominciato ad investire anche nell’agricoltura, con i frutteti di pere. "Siamo riusciti a salvare metà del raccolto, anche l’agricoltura è stata bersagliata dal maltempo. Tra l’altro la produzione della pera è un fiore all’occhiello per la nostra provincia, una cultura tradizionale. Che rischia nonostante l’impegno di tanti produttori di scomparire sotto i colpi del clima".

Si chiama Osteria ’Da Alberto’ e si affaccia sulla via Imperiale. L’altro giorno, quando si è abbattuta sulla provincia l’ondata di maltempo, c’erano i clienti, era la coda del pranzo. E’ stato un finimondo. "Avevano le auto parcheggiate davanti al locale – racconta il titolare Alberto Zoccadelli –, quando sono usciti sono rimasti senza parole, tutto distrutto". Le raffiche di vento, la grandine hanno investito il ristorante. Spazzata via l’insegna, caduta al suolo. Rotte le tegole sul tetto e sulla verandina davanti alla porta. "I primi cinque minuti – riprende – cadevano dal cielo delle palle di ghiaccio delle dimensioni di un’arancia". Anche qui cercano di voltare pagina. "Non ci fermiamo, non ci fermiamo mai", dice con decisione.

m. b.