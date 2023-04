"I miei dipinti per sognare Così combatto la Sla"

di Claudia Fortini

"Dipingo con le dita, usando i colori. Mi aiutano a sollevare le mani. Prima penso per lungo tempo ai quadri. Hanno simboli di immenso perché per me, qualsiasi tratto, è complesso. E’ stata una bella idea del mio psicologo. Fa sì che io mi distragga. Ma anche che io, a volte, pianga". Andrea Giorgi, 71 anni, ha scoperto di essere stato colpito dalla Sla cinque anni fa. Usa un comunicatore oculare quando è allettato, ma preferisce una tavola di lettere dalla seggiola a rotelle che indica ad una ad una, mentre gli amici lo aiutano a sollevare la mano. E lui li guida. Per raccontarsi. La sua lucidità è totale. Il coraggio esemplare. Gli amici sono la sua voce, tra loro c’è Gian Paola, l’amica di una vita, con la quale tutte le sere fa una videochiamata e che va a trovarlo tutti i sabati e domenica. E anche le badanti che si alternano per aiutarlo. Una squadra che unisce professionalità ad affetti. E la lentezza di un dialogo con Andrea, che attraversa una tavola alfabetica, diventa lo scorrere di un racconto che si fa voce, profonda, vera. Anche quando la voce non c’è più. Non accenna mai ad un calvario che è evidente, ma solo a messaggi da diffondere: "Mi addoloro – dice tracciando un percorso di lettere – perché non riesco a capire la ragione per cui non si affronti mai, o davvero poco, in tv, sui giornali, sui social questa malattia che è purtroppo più diffusa di quanto si creda. Serve più ricerca – insiste – E’ un problema di ricerca. Se si capisse che cosa la provoca la si potrebbe curare. Bisogna parlarne. Occorre porre luci di attenzioni sulla Sla. Su di noi".

E’ forse anche per puntare fari sulla Sla, che Giorgi ha deciso di metterci i colori. "L’idea è stata di Federico Toschetti, psicologo della Cidas del servizio per l’integrazione socio sanitaria del Distretto ovest – racconta Betty Giorgi la cugina che lo segue in tutto –. Andrea ha sempre dipinto. Quadri materici. Lo psicologo gli ha proposto di mettere mani, guidate, sui colori e le tele. E lui ha accettato. Mettendo quell’entusiasmo che gli leggiamo negli occhi. Adesso ha chiesto di pubblicare su Facebook, scandendo il tempo, i suoi dipinti". Un battito di vita che lascia un segno. Ha centinaia di like e di commenti. Ciascuno dà la sua interpretazione. Ma quella indicata da Andrea è un’interpretazione che si innalza al di sopra e al di là di tutte: "Il verde sono le regole della mia vita ovvero il silenzio del giardino e dei campi, il ballo, le donne, gli amici – indica – l’azzurro lo scorrere della vita, il giallo la mia casa, il nero la malattia che cerca di entrare in casa, il rosso mia madre che nella foto ha un maglione rosso". L’impegno è faticoso ma reale, di un tempo al quale Andrea Giorgi si dedica per lanciare a tutti messaggi. Che parlano di vita. Il respiratore, da qualche tempo, non gli permette neppure più di uscire nel giardino di quella grande casa di via Volta Reno a Vigarano dove ha vissuto da sempre con la madre che ha perso, a 101 anni, a settembre. Non vede il cielo da molto, eppure lo disegna. E’ stato vicesindaco e assessore a Vigarano nel primo mandato di Barbara Paron. Riusciva a mettere insieme tutti, nell’organizzare le fiere, il carnevale, i momenti di paese. Prima di andare in pensione era stato il responsabile commerciale esteri per una grande azienda. E’ stato un fotografo appassionato per tutta la vita premiato in concorsi nazionali. E’ uno dei fondatori del fotoclub di Vigarano. Un uomo colto, raffinato, che ha scelto di non nascondere la sua malattia, di metterci i colori, perché gli occhi, la mente e il cuore parlano più delle parole.