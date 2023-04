"I miei giorni della libertà Gli eroi ’semplici’ d’Italia"

di Lucia Bianchini

Storie di persone semplici nel periodo della fine della seconda guerra mondiale, tra il 1943 e il 1945. Sono queste le vite raccolte dal giornalista Alessandro Milan nel libro "I giorni della libertà. Storie di chi ha combattuto per l’Italia", presentato alla libreria Libraccio di Ferrara ieri sera. Ha moderato l’incontro Cristiano Bendin, capocronista de ‘Il Resto del Carlino’.

"Il punto di vista è inedito, come anche il modo di raccontare – ha spiegato Bendin – si incrocia la visione dei partigiani, ma nel contesto urbano di Milano, e si raccontano le esistenze semplici di persone reali. Libero Temolo, operaio comunista e partigiano, il figlio adolescente Sergio, Angelo Aglieri, partigiano che lavorava agli illustrati del "Corriere della Sera", la figlia di un anarchico che era portinaia in un casermone, uomini e donne che hanno sacrificato la loro vita per avere un paese democratico. Personaggi silenziosi, non celebrati dalla storiografia, ma che nel periodo più nero divennero i protagonisti dell’antifascismo". Il romanzo di Milan è nato da una pietra d’inciampo dedicata al giornalista Angelo Aglieri: "È stato come un mosaico che si è composto – ha raccontato - Prima ho scoperto chi fosse Aglieri, poi mi hanno raccontato della portinaia che organizzò i Gap, il braccio armato del Pci. In seguito ho cercato informazioni sui vari personaggi: ho incontrato i figli della vedova di Aglieri, i nipoti della portinaia, ed ho conosciuto personalmente Sergio Temolo, che mi ha aperto la sua casa e mi ha raccontato tutto di suo padre e di sé: aveva 13 anni e il padre lo portava alle riunioni segrete, dicendogli di camminare a 10 metri di distanza da lui, e se fosse stato arrestato dai fascisti doveva continuare a camminare e fingere di non conoscerlo". Parlare con Sergio Temolo novantenne è poi stata un’esperienza umanamente molto importante per l’autore, che di questa conoscenza porta con sé: "La fortuna di poter raccontare ai miei figli chi era Sergio Temolo. Ho toccato con mano questa storia e fatto da tramite. Scrivere questo libro ha significato capire e approfondire cose che non conoscevo nei dettagli, fatti accaduti, eventi storici, che per me è stato importante rivivere, rileggere. È uno scavo nella vita di persone, sconosciute ai più, in un periodo in cui il giornalista è visto come un cinico, baro, accecato di fama e visibilità".

Un libro che dimostra come sulla Resistenza italiana ci sia ancora molto da raccontare: "Trovo stucchevoli i dibattiti sul 25 aprile, mi sembrano tutti discorsi pretestuosi, chi non ama la libertà? Chi vorrebbe la dittatura? L’errore è stato quello di politicizzare la Resistenza, a San Vittore sono passati cattolici, liberali, comunisti, sacerdoti, tutti erano antifascisti, parola che va poco di moda e nel dizionario di alcuni politici italiani non c’è". "È un libro che parla di un periodo storico particolare – ha spiegato Ruggero Villani, direttore di Confcooperative – quello della fine della Seconda guerra mondiale. Mi ha colpito perché parla di una fase istituente della nostra storia, di grossi cambiamenti, come è anche il presente. Incontrarsi e conversare con autori come Alessandro consente di avere mappe cognitive per interpretare meglio la realtà".