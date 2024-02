"I miei pupazzi, la famiglia si è ingrandita"

Stasera al Teatro dei fluttuanti di Argenta, alle 21, salirà sul palco Andrea Fratellini con Zio Tore in ‘Trop secret’. Un’artista che è fantasista eclettico, comico, ventriloquo capace perfino di cantante ed illusionista, conosciuto al grande pubblico come vincitore di "Italia’s got Talent 2020" ma che racconta anche una grande storia. Con lui, il suo simpaticissimo e impertinente Zio Tore… ma non ditegli che è un pupazzo altrimenti si arrabbia.

Cosa porterà sul palco?

"Arrivo ad Argenta per la prima volta e porterò uno spettacolo di comicità. Cerco di far divertire, di coinvolgere e far sorridere tra trucchi e pupazzi"

Crede che la notorietà che le ha dato Italia’s got talent sia stata utile per ‘svecchiare’ l’arte dell’essere ventriloquo?

"Sì. Ricordo quando ero piccolo Miss Moreno e poi non ho più visto nessuno. Spero di poter dare nuovo lustro a quest’arte. Sarebbe il mio sogno"

Su quest’arte Zio Tore, il suo compagno d’avventura, cosa le dice?

"Lui va per conto suo e ci battaglio tutte le volte. E’ poi questo che piace al pubblico, il suo essere un pupazzo impertinente così come gli altri personaggi che si sono aggiunti. Si è ingrandita la famiglia e ora c’è la moglie, la cognata suora e diversi altri come Pavarotti con il mio omaggio canoro"

In questi anni com’è cambiato il rapporto tra voi?

"Lui è il comico e io la spalla. Lui dice ciò che pensa, ciò che tutti pensiamo ma non diciamo. In questo periodo dove non si può più scherzare su nulla è lui, il pupazzo, che parla. E fa sorridere, ma sempre in uno spettacolo family-friendly"

Da quando ha vinto Tu si que vales, quanto è cambiata la sua vita?

"Nel 2020 ho partecipato sperando solo di vedere un mio video su youtube e invece ho vinto, andando oltre le mie aspettative. Mi ha ampliato il numero di persone che sanno quello che faccio ma a cambiarmi la vita fu una 11enne all’Ospedale di Olbia. Lei mi ha regalato un’alternativa alla mia vita. Sono nato come volontario in pediatria, nel tempo libero dal lavoro di assistente di volo, e avevo iniziato facendo il clown con la puppet-therapy. Regalare il proprio tempo agli altri è importate e a me, aveva portato a una bimba autistica che parlava con la mamma solo attraverso un pupazzo. Ho provato anche io, l’ho vista ridere e poco dopo è nato Zio Tore. Io volevo dare senza aspettarmi nulla ma sono stato ripagato da quell’incontro più di quanto pensassi: mi ha dato un’alternativa di vita e di lavoro, visto che intanto la compagnia era fallita e io disoccupato"

Riesce ancora ad andare a trovare i bimbi negli ospedali?

"Sì, ci vado sempre. Anche nei reparti oncoematologici per potergli dare un sorriso. In quel momento gli si regala qualcosa di diverso. E sono contento perché vedo anche tanti altri volontari come me. Nella vostra pediatria all’ospedale di Cona non sono ancora riuscito a venire ma se mi organizzano, vengo volentieri. Intanto, a quei bimbi dico di fare ciò che li appassiona e non perdere il sorriso"

Tornando a Zio Tore, cosa lo fa terribilmente arrabbiare ora?

"L’ipocrisia, l’incoerenza, le guerre e vedere i bambini che soffrono. E col suo caratteraccio li fa sorridere".

Laura Guerra