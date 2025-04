"I miei sconfitti tra rabbia e rivalsa. Ecco la Spoon River dei precari"

Continua ‘Grisù 451’ e lo fa in grande stile, oggi alle 18.30, ospitando il giornalista Niccolò Zancan, autore di ‘Antologia degli sconfitti’ (Einaudi). Nato a Torino nel 1971, Zancan ha lavorato per la Repubblica e attualmente è inviato speciale per La Stampa. Prima di ‘Antologia degli sconfitti’ ha pubblicato ‘Dove finisce l’Italia’ (2020), ‘Uno su quattro’ (2019), ‘L’undicesimo comandamento’ e ‘Ti mando un bacio’ (2015).

Zancan, se fosse un giornalista chi sarebbe?

"Giorgio Bocca, ma non mi potrei mai paragonare a lui. Il suo modo di guardare la società, le fabbriche, la vita, per me è qualcosa di unico. Amo il suo reportage ‘Aspra Calabria’".

Com’è nato ‘Antologia degli sconfitti’?

"Per rabbia, rivalsa e anche perché ho notato una grandissima distanza tra la realtà e la narrazione di essa. C’è un’estremizzazione continua. Io narro vite e le persone che narro vivono a stento. Il mio vuole essere un tentativo di riflettere sulle persone che vedo".

L’antologia più famosa è quella di Spoon River, di Edgar Lee Masters.

"Esatto, il riferimento è totalmente voluto. Ho conosciuto quel libro grazie a De André, a cui sono legato. Ho amato l’idea dei morti di Lee Master, ma volevo parlare di vivi. La mia collina corrisponde alla città dei lavoratori precari, dai rider ai divorziati ai creator di Onlyfans".

Sconfitti come inetti o come perdenti?

"La parola sconfitto mi ha fatto molto soffrire ma l’ho lasciata. È molto complicato vincere. L’orizzonte e il progresso sono schiacciati. Non sono più gli anni ’60. La sconfitta volevo evocarla perché in questo momento è una distinzione tra chi sta a galla e chi affonda. Ovviamente non incolpo le persone. È una critica sociale".

Cosa vuole lasciare alla platea di Grisù 451?

"Voglio passare un senso di unione e di rivalsa. Dovrebbe essere il governo a tutelarci. E vale per tutti. Non è populismo, si tratta di politica. Bisogna aprire gli occhi, chiedersi dove si sbaglia e provare a cambiare le cose. Ovviamente sono onorato di questo invito e spero di lasciare qualcosa a chi verrà".

Progetti futuri?

"Sto lavorando a un libro a cui tengo tantissimo. Uscirà sempre per Einaudi nel 2026. È sempre un reportage a cavallo con un romanzo sociale".