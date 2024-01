"I militari non sono un bel biglietto da visita"

Caro Carlino,

una considerazione sui 15 militari assegnati a Ferrara per contrastare droga e atti delinquenzali in genere. Premesso che questi sono problemi purtroppo molto diffusi in tutte le città, molto di più in quelle grandi, per un semplice calcolo proporzionale ad una città come Roma dovrebbero essere assegnati 461 militari, a Milano 161, a Napoli 115, a Palermo 80 ecc. Per un totale di almeno 2.500 in tutta Italia. Non sembra un modo logico per risolvere problemi diffusissimi su tutto il territorio italiano, senza contare che dà una brutta impressione di Ferrara, come un luogo con tanti delinquenti e, quindi, da evitare.

Lettera firmata

--- ---

Caro Carlino,

un “ buontempone” in quel di Palermo lega un cane a un palo e gli appicca fuoco. E poi, mi chiedo, quale limite all’orrore? Alla bestialità? Alla bassezza dell’essere umano? Questo vigliacco credo non farà un giorno di galera perché la solita norma assurda glielo permetterà. Mi chiedo in quale mondo viviamo, da chi siamo circondati, con che genere di esseri umani abbiamo a che fare. Legislatore, dove sei? Cosa fai? A volte, confesso di provare vergogna di essere cittadino di questo Paese.

s.m.